Uraloğlu: Afet konutlarına erişim yollarının büyük bölümü tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası inşa edilen afet konutlarına güvenli ve kesintisiz erişim sağlamak amacıyla yürütülen yol yapım çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını açıkladı.

"8 ilde bugüne kadar 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Projeler ve yatırım

Uraloğlu, 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolunu projelendirdiklerini ve proje bedelinin 36 milyar lira olduğunu belirtti. Bakan, bugüne kadar yapılan yatırımın 23 milyar lira olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, yapımı devam eden konutlarla eş zamanlı olarak yolların da hizmete açılacağını ifade etti.

İller bazında tamamlanan kesimler

Osmaniye'de 42,4 kilometrelik yolun 23,4 kilometresinin, Hatay'da 117,8 kilometrelik yolun 86,9 kilometresinin, Kahramanmaraş'ta 42 kilometrelik yolun 23,9 kilometresinin tamamlandığı bildirildi.

Malatya'da 45,4 kilometrelik deprem konut yolunun 36,5 kilometresinin, Şanlıurfa'da 53,1 kilometrelik yolun 21 kilometresinin, Diyarbakır'da 55,5 kilometrelik yolun 40,4 kilometresinin, Kilis'te 7,6 kilometrelik kesimin 5,3 kilometresinin hizmete alındığı, Adana'daki 6,7 kilometrelik kesimde ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Hasar ve onarım

Uraloğlu, bölgedeki 9 bin 176 kilometrelik yol ağının yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kesimde hasar meydana geldiğini belirtti. Bakan, "11 ilimizdeki yol ağının yüzde 98'i depremden etkilenmedi." ifadeleriyle hasarlı kesimlerin hızla onarıldığını vurguladı.

Yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki kara yolu ulaşımının yeniden güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildiği bildirildi.