VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ağustos kontratı güne yüzde 0,08 düşüşle 12.241,00 puandan başladı; yatırımcıların odağında FOMC tutanakları ve Powell'ın Jackson Hole konuşması var.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:29
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,08 düşüşle 12.241,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 düşüşle 12.251,00 puandan tamamlamış; akşam seansında yatay kalarak 12.250,00 puanda işlem görmüştü.

Piyasaların Odak Noktası

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı konuşma öncesi temkinli bir duruş sergiliyor. Bugün ayrıca gözler, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarında olacak.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin; yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik Seviyeler

Teknik açıdan ağustos vadeli endeks kontratında 12.200 ve 12.100 seviyeleri destek; 12.300 ve 12.400 puanları ise direnç konumunda öne çıkıyor.

