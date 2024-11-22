VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Eğilimi Sürüyor

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.666,00 puandan işlem görmeye başladı.

Önceki Seans Kapanışı ve Yükseliş

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 4 artışla 10.640,50 puandan tamamladı. Akşam seansında da yükselişine devam ederek 10.662,50 puana ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek aydaki toplantıda faiz indireceğine dair fiyatlamaların güçlenmesi, risk iştahını artırdı. Bugün ise dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların takibinde.

Önemli Veriler ve Analizler

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Almanya ekonomisinde büyüme, dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yakından takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.800 puan direnç, 10.500 ve 10.400 seviyeleri ise destek konumunda değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.