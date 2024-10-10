VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Ekim ayına ait BIST 30 endeks kontratı güne %0,1'lik bir artışla 10.409,25 puandan açıldı.

Önceki Seans Kapanışı ve Güncel Durum

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,2 artışla 10.404,25 puandan tamamlamış, akşam seansında ise yatay bir seyir izlemiştir.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri ile olumlu bir hava hakim. Bugün ise dikkatler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

Enflasyonla Mücadele ve Faiz Endişeleri

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonlarına yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyona yol açıp açmayacağına dair endişeler sürmekte.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, bugünkü veri akışında yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve haftalık para/banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtiyor. Ayrıca teknik açıdan endeks kontratında, 10.500 ve 10.600 puanların direnç, 10.200 ve 10.100 puanlarının ise destek konumunda olduğunu vurguluyorlar.