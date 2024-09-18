DOLAR
34,1 -0,1%
EURO
37,99 -0,09%
ALTIN
2.817,11 -0,09%
BITCOIN
2.062.250,74 -0,64%

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, açılışta %0,1 artışla 11.199,75 seviyesinden işlem gördü.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:27
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Ayı Yükselişi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,1'lik bir artış ile 11.199,75 puandan işlem görerek başladı.

Açılış Seansı Detayları

Açılış seansında, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek %2,3 yükselişle 11.194,50 puandan kapanmış olan ekim vadeli endeks kontratı, bu sabah 11.199,75 seviyesine ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve ilgili para politikası stratejileri öncesinde temkinli bir eğilim söz konusu. Para piyasalarındaki öngörüler, Fed'in %65 ihtimalle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, 25 baz puanlık indirim ihtimalinin ise %35 olarak belirlendiğini gösteriyor.

Analiz ve Teknik Görünüm

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri hakkında veri akışını takip edeceklerini belirtiyor. Ayrıca, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da dikkatle izleneceği ifade edildi. Teknik yönden, endeks kontratında 11.250 ve 11.350 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puanlar ise destek noktaları olarak tanımlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IEA'dan Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu İçin Acil Çağrı
2
Kısa Vadeli Dış Borç Stokunda Temmuz 2024 Verileri
3
İl Su Kurulları, Su Yönetimi İçin İlk Adımını Attı
4
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
5
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı
6
4 banka promosyon savaşını başlattı! Başvuran emekliye tomarla para verilecek
7
Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!