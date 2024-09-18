VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Ayı Yükselişi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,1'lik bir artış ile 11.199,75 puandan işlem görerek başladı.

Açılış Seansı Detayları

Açılış seansında, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek %2,3 yükselişle 11.194,50 puandan kapanmış olan ekim vadeli endeks kontratı, bu sabah 11.199,75 seviyesine ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve ilgili para politikası stratejileri öncesinde temkinli bir eğilim söz konusu. Para piyasalarındaki öngörüler, Fed'in %65 ihtimalle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, 25 baz puanlık indirim ihtimalinin ise %35 olarak belirlendiğini gösteriyor.

Analiz ve Teknik Görünüm

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri hakkında veri akışını takip edeceklerini belirtiyor. Ayrıca, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da dikkatle izleneceği ifade edildi. Teknik yönden, endeks kontratında 11.250 ve 11.350 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puanlar ise destek noktaları olarak tanımlanıyor.