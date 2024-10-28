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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı haftaya %0,6'lık artışla başladı ve 9.977,25 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya %0,6 artışla 9.977,25 puandan işlem görerek pozitif bir başlangıç yaptı.

Açılış Seansı ve Önceki Veriler

Ekim vadeli endeks kontratı açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,6 artış gösterdi. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyrin izlendiği ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,1 artışla 9.914,00 puandan tamamladı. Ayrıca, akşam seansında da yükselişini sürdürmesiyle 9.920,75 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin izleneceği bu hafta, pozitif bir seyirle başladı.

Teknik Analiz ve Destek-Direnç Seviyeleri

Analistler, Borsa İstanbul pay piyasasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacağını ve ardından 1,5 günlük bir tatil dönemine gireceğini belirtiyor. Bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olacağını ifade eden analistler, yurtdışında ise ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini aktardılar. Teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puan ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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