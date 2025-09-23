Von der Leyen: Avrupa 2027'ye Kadar Rus Fosil Yakıtlarına Veda Edecek

Ursula von der Leyen, Avrupa'nın 2027'ye kadar Rus fosil yakıtı kullanımını sonlandıracağını ve 19. yaptırım paketiyle baskıyı artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:24
New York'ta Trump ile görüşme—19. yaptırım paketi ve enerji yaptırımları öne çıktı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New Yorktaki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü açıkladı.

Von der Leyen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın fosil yakıtlardan elde ettiği gelirlerin azaltılmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

AB'nin 19. yaptırım paketi ile Rusya'ya baskıyı artıracağını, Avrupa pazarlarına Rus LNG ithalatının yasaklanacağını ve üçüncü ülkelerdeki rafineriler ile petrol tüccarlarının hedef alınacağını anımsatan von der Leyen, "Avrupa, 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarına ilişkin sayfayı tamamen kapatmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, görüşmede Kremlin'in provokasyonlarının, Avrupa hava sahasına yapılan ihlaller dahil olmak üzere ele alındığını; bunların verilecek tepkiyi test etmeye yönelik girişimler olduğunu söyledi ve Avrupa'nın doğu kanadını güçlendirmek için savunma çabalarını hızlandırdığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca Orta Doğudaki durumun ele alındığını belirten von der Leyen, "Her ikimiz de sivillerin acılarının sona ermesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Avrupa, iki devletli çözümü kararlılıkla desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ayrıca Ukrayna'daki kayıp çocuklar konusunu görüştüklerini, Trump'a bu konudaki kararlılığından dolayı teşekkür ettiğini ve Avrupa ile ABD'nin çocukları geri getirmek için birlikte çalışacağını söyledi.

