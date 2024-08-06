Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında sınırlı kontenjan açtı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:25
Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Yağlık Ayçiçeği İthalatı İçin Yeni Kontenjan

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi desteklemek amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açtığını duyurdu. 1 Temmuz ile 30 Kasım tarihlerinde, yerli tohum alımı yapan firmalara 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için %8, 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için ise %20 gümrük vergisi uygulanacak.

İthalatın Amaçları

Açıklamada, bu düzenlemenin piayasalardaki spekülatif fiyat hareketlerini önlemek, gıda arz güvenliğini sağlamak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yapıldığı belirtildi. Ayrıca, olumsuz iklim koşullarının yanı sıra uluslararası durumların yerli üretimi olumsuz etkilediği kaydedildi.

Çiftçilerin Korunması

Bakanlık, çiftçilerin haklarının korunması için ithalata izin verilen belirli tarih aralıkları belirledi. Yerli ayçiçeği tohumunun iç piyasada yeterli miktarda olmadığı durumda, 1 Ocak - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında çiftçiden alım yapılması halinde ithal ürünlerinin piyasaya sürüleceği bildirildi. Hasat dönemi yaklaştığında düşük vergili ithalat durdurulacak.

Piyasa Takibi

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte, piyasalardaki arz, talep ve fiyat durumunu sürekli olarak takip edeceğini ve gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçireceğini açıkladı. Bu girişimlerin hedefi, üreticilerin motivasyonunu artıracak ve tüketiciyi olası fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak tedbirlerin hayata geçirecek olmasıdır.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekliye Ağustos kıyağı: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!