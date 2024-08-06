Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Yağlık Ayçiçeği İthalatı İçin Yeni Kontenjan

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi desteklemek amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açtığını duyurdu. 1 Temmuz ile 30 Kasım tarihlerinde, yerli tohum alımı yapan firmalara 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için %8, 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için ise %20 gümrük vergisi uygulanacak.

İthalatın Amaçları

Açıklamada, bu düzenlemenin piayasalardaki spekülatif fiyat hareketlerini önlemek, gıda arz güvenliğini sağlamak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yapıldığı belirtildi. Ayrıca, olumsuz iklim koşullarının yanı sıra uluslararası durumların yerli üretimi olumsuz etkilediği kaydedildi.

Çiftçilerin Korunması

Bakanlık, çiftçilerin haklarının korunması için ithalata izin verilen belirli tarih aralıkları belirledi. Yerli ayçiçeği tohumunun iç piyasada yeterli miktarda olmadığı durumda, 1 Ocak - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında çiftçiden alım yapılması halinde ithal ürünlerinin piyasaya sürüleceği bildirildi. Hasat dönemi yaklaştığında düşük vergili ithalat durdurulacak.

Piyasa Takibi

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte, piyasalardaki arz, talep ve fiyat durumunu sürekli olarak takip edeceğini ve gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçireceğini açıkladı. Bu girişimlerin hedefi, üreticilerin motivasyonunu artıracak ve tüketiciyi olası fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak tedbirlerin hayata geçirecek olmasıdır.