Yapay Zeka ve 3D Teknolojisi Tekstilde İsrafı Azaltıyor

MÜCAHİT ENES SEVİNÇ - Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, yapay zeka teknolojilerinin tekstil ve moda sektöründe zaman ve maliyet avantajı sağladığını vurguladı.

Ürün geliştirmede hız ve verimlilik

Aydın, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Yapay zeka ve 3D teknolojilerinin devreye girmesiyle, markalar artık koleksiyon onayı için bir numune ile yetinebiliyor, hatta bazıları hiç fiziksel numune üretmeden tamamen dijital prototiplerle karar alabiliyor." dedi. Yeni teknolojilerin, tedarikçilerin hızla koleksiyon oluşturma ve numune çıkarma gereksinimlerini karşılarken sektörde zaman tasarrufu sağladığını belirtti.

"Yapay zeka teknolojilerinin tekstil ve moda sektöründe kullanılmasının en somut kazanımlarından birinin ürün geliştirme ve modelleme sürecinin hızlanması" olduğunu söyleyen Aydın, teknolojinin üretim planlamadan kalite kontrolüne, tasarımdan tedarik zinciri optimizasyonuna kadar geniş bir alanda kullanıldığını ifade etti. Aydın, küresel ölçekte tekstilde yapay zeka pazar büyüklüğünün 2026 yılında 4,9 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı ve ekledi: "Tekstil üreticilerinin yüzde 45’i kalite kontrolü iyileştirmek için bu teknolojilerden faydalanıyor."

Dijital tasarım: Haftalardan saatlere

Aydın, geleneksel koleksiyon geliştirme döngüsünde tasarımdan mağazaya ulaşmanın 8-12 ay arasında sürebildiğini hatırlatarak, "Yapay zeka destekli dijital tasarım bunu ciddi ölçüde kısaltabiliyor. Örneğin, 3D dijital tasarım ve örnekleme, tasarım onay süresini haftalardan saatler mertebesine indirmekte. Fiziksel bir numunenin dikilip müşteriye gönderilmesi haftalar alabilirken, dijital bir prototipin hazırlanıp sunulması neredeyse anlık gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, "Son beş yılda giyim ürünlerinde teslim süreleri yarı yarıya kısalırken, geleneksel numune hazırlama aynı yavaşlıkta kaldığı için sürecin tıkanma noktası oluyordu." ifadesini kullandı.

Dijital örneklemeler ve maliyet tasarrufu

Aydın, yapay zekanın tekstil ürün geliştirmede tasarım sürelerini ortalamada %40 hızlandırdığını ve koleksiyonların pazara çıkışını hızlandırdığını belirtti. "Dijital örneklemeler numune başına üretim maliyetlerini dramatik biçimde düşürüyor" diyen Aydın, analizlerin dijital numune kullanımı ile geliştirme maliyetlerinde %60’a varan tasarruf sağlayabildiğini gösterdiğini söyledi.

Aydın, örnek vererek şunları paylaştı: "Dünya genelinde moda ayakkabı sektörü her yıl yaklaşık 14 milyar çift ayakkabı üretirken, her bir model için ortalama 13 numune yapılmaktadır. Bunların büyük bölümü israf olup çevreye yük bindirmektedir. Dijital numune sayesinde bu gereksiz prototiplerin çoğundan kurtulmak mümkün."

3D teknolojisi ile malzeme ve karbon ayak izi azalıyor

Hazır giyim sektöründe her yıl milyonlarca ürünün çöpe gittiğini hatırlatan Aydın, "Tabloya bakıldığında her yıl bu israfın dörtte biri sadece 1-2 defa görülüp rafa kalkmış numune ürünlerden oluşmakta. Bu çarpıcı veri, fiziki numune odaklı tasarım sürecinin ne kadar büyük bir kaynak israfına yol açtığını gösteriyor." dedi.

Aydın, 3D ve yapay zeka destekli dijital prototiplerin kumaş düşüşünden dikiş detayına kadar gerçekçi sunumlar verdiğini ve bu sayede markaların üretime geçmeden önce en fazla tek bir fiziksel örnek görüp onay verdiğini belirterek, bu yaklaşımın malzeme israfını azalttığını ve lojistik ile fotoğraf çekimi maliyetlerini ortadan kaldırdığını vurguladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Moda İttifakının verilerine göre, dijital bir giysi prototipinin üretimi, fiziksel bir prototipe kıyasla yüzde 97 daha az karbon salımı ile gerçekleşiyor.

Dijital showroom ve azalan operasyonel maliyetler

Teknolojinin gelişimiyle toptancılar ve alıcıların fiziksel showroomlara gitmek yerine dijital showroom konseptini tercih ettiğini aktaran Aydın, "Coğrafi engeller ortadan kalkıyor. Bir marka İstanbul’daki koleksiyonunu aynı anda Avrupa'daki, Amerika’daki alıcılara gösterebiliyor. Üstelik bu sayede seyahat, fuar, dağıtım gibi maliyetler de önemli ölçüde azalıyor." dedi.

Tasarımcılara destek, yerine geçememe

"Tasarım tarafında yapay zekanın etkilerinin tasarımcılar için tehdit mi yoksa avantaj mı?" sorusuna Aydın, "Tamamen yaratıcı sürecin yerine geçemeyeceği ancak tasarımcılara güçlü bir destek sunacağı yönünde. Büyük veri setlerinden öğrendiği kalıplarla yeni desenler, renk kombinasyonları veya formlar önerebilir, fakat bu önerilerin moda dünyasında kültürel ve sanatsal açıdan değerlendirmesini yapacak olan yine insandır. Bir başka deyişle, yapay zeka tasarımcıya ilham verebilir, sıra dışı kombinasyonlar deneyebilir." yanıtını verdi.