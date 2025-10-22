Yapay Zeka Zirvesi 2025: Türkiye'ye Yeni Veri Merkezi Yatırımları ve Eylem Planı Sinyali

Yapay Zeka Zirvesi 2025'te Sektör Temsilcilerinden Veri Merkezi ve Eylem Planı Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, MÜSİAD Dijital ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi 2025" kapsamında yapılan panelde Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Donanım artık girişimciler için engel değil

Genel Müdür Uzun, "Çok yakında ülkemizde yeni veri merkezi yatırımlarını da görmeye başlayacağız. Bu işin donanım tarafı artık girişimcilerimiz için engel olmaktan çıkacak. Yeni bir Yapay Zeka Eylem Planı üzerinde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun, "Rekabet Öncesi İşbirliği" başlığındaki desteklerle Türkiye'de olgunlaşmasını bekledikleri sektörlere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Türkçe büyük dil modeli ve destek çağrısı

Uzun, TÜBİTAK'ın hazırladığı Türkçe büyük dil modelinin kurumlarda kullanılmaya ve test edilmeye başlandığını bildirerek, "Türkçe dil modelinin yaygınlaşması için yakın zamanda destek çağrısına çıktık. Bu konuda ülkemizde güzel çalışmalar var. Büyük dil modeli çağrısıyla, Türkçe dil modeli kullanarak projeler geliştirilmesini istedik. Bu yıl sonuna kadar destek çağrımızın sonucunu açıklayıp projeleri başlatacağız." dedi.

Ekosistem, yatırımlar ve altyapı