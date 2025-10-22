Yapay Zeka Zirvesi 2025: Türkiye'ye Yeni Veri Merkezi Yatırımları ve Eylem Planı Sinyali

Yapay Zeka Zirvesi 2025'te sektör temsilcileri Türkçe büyük dil modeli, veri merkezi yatırımları ve yeni Yapay Zeka Eylem Planı çalışmalarını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, MÜSİAD Dijital ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi 2025" kapsamında yapılan panelde Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Donanım artık girişimciler için engel değil

Genel Müdür Uzun, "Çok yakında ülkemizde yeni veri merkezi yatırımlarını da görmeye başlayacağız. Bu işin donanım tarafı artık girişimcilerimiz için engel olmaktan çıkacak. Yeni bir Yapay Zeka Eylem Planı üzerinde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun, "Rekabet Öncesi İşbirliği" başlığındaki desteklerle Türkiye'de olgunlaşmasını bekledikleri sektörlere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Türkçe büyük dil modeli ve destek çağrısı

Uzun, TÜBİTAK'ın hazırladığı Türkçe büyük dil modelinin kurumlarda kullanılmaya ve test edilmeye başlandığını bildirerek, "Türkçe dil modelinin yaygınlaşması için yakın zamanda destek çağrısına çıktık. Bu konuda ülkemizde güzel çalışmalar var. Büyük dil modeli çağrısıyla, Türkçe dil modeli kullanarak projeler geliştirilmesini istedik. Bu yıl sonuna kadar destek çağrımızın sonucunu açıklayıp projeleri başlatacağız." dedi.

Ekosistem, yatırımlar ve altyapı

Uzun, Türkiye'nin küresel yapay zeka endeksinde 34. sırada olduğunu, mevzuat düzenlemesi ve devlet politikaları açısından ise ilk 15'te yer aldığını aktardı. Türkiye'de 1059 yapay zeka girişimi bulunduğunu ve yatırım verilerini paylaşarak, "Geçen yıl 41, bu yıl üçüncü çeyrek itibarıyla 58 yatırım gerçekleşti, bunlar 18 milyon dolar seviyesindeydi." bilgisini verdi.

ARF süper bilgisayar altyapısı ve uluslararası iş birliklerine de dikkat çeken Uzun, "İspanya'daki MareNostrum5 süper bilgisayar ağına üyeyiz. Ekosistemde olup da bu konuda girişimcilik faaliyeti yürütenler ihtiyaç duydukları işletim gücüne buradan erişebilir. Bunu bir süreliğine daha ücretsiz sunacağız." ifadelerini kullandı.

Küre Dijital Ansiklopedi ve yerli platform vurgusu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Küre Dijital Ansiklopedi Projesi ile dijital verilerin ve bilgilerin derlendiği güvenilir bir kaynak oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Hıdır, "Doğru bilgi kaynağını oluşturabilmeyi ve erişilebilir kılmayı amaçladık" diyerek dijital ansiklopedinin önemine dikkat çekti.

Hıdır, ayrıca T3AI ve Küre Dijital Ansiklopedi'nin yanı sıra NSosyal ile Türkiye'nin kendi sosyal medya platformunu oluşturmasının, teknolojide tam bağımsızlık için kritik olduğunu vurguladı.

Sektörün dönüşümü ve yerli yazılım çağrısı

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, değişime direnmenin sektörleri geride bırakacağını belirterek, "Yeni nesil TEKNOFEST kuşağı gelecek ve dünyayı farklı bir noktaya taşıyacak. Değişime direnmeyelim, dönüşüm kaçınılmaz. Ama yerli yazılımları tercih edelim." dedi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girmesinin yolunun yapay zekadan geçtiğini söyleyerek, toplumsal farkındalık ve girişimciliğin yapay zekayla birleşmesinin önemine işaret etti.

Akademik bakış

Oxford Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Güneş ise panelde yapay zekanın tarihi ve dil modellerinin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay Zeka Zirvesi 2025, sektör, kamu ve akademi temsilcilerinin katılımıyla Türkiye'nin dijital ve yapay zeka stratejilerine yönelik adımların gündeme geldiği bir platform olmaya devam etti.

