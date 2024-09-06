Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı

Bu Haftanın Yatırım Trendleri

İstanbul Borsa'sında işlem gören yatırım araçları, bu hafta genel olarak düşüş gösterdi. Hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %0,63 değer kaybetti. Altının gram fiyatı ise %0,29 azalırken, dolar/TL %0,26 düştü. Buna karşın avro/TL, %0,03 yükseliş gösterdi.

BIST 100 Endeksi Değişimleri

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesini 9.768,60 puanda görürken, en yüksek değeri ise 10.159,21 puan oldu. Endeks, haftayı bir önceki kapanışa göre %0,63 düşüşle 9.771,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'daki Fiyat Değişimleri

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta %0,29 azalarak 2.749 liraya, cumhuriyet altınınnın satışı ise %2,02 düşüşle 18.343 liraya geriledi. Geçtiğimiz hafta 4.617 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 4.605 liraya düştü.

Döviz Kurları ve Yatırım Fonları

ABD doları, bu hafta %0,26 değer kaybederek 33,9790 liraya inerken, avro %0,03 artışla 37,6970 liraya yükseldi. Öte yandan, yatırım fonları %0,44 değer kazanırken emeklilik fonları da %0,50 artış gösterdi. En çok kazandıran fon ise hisse senedi fonları oldu ve %1,09 getirerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.