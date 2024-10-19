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Yatırım Fonları ve BES Fonlarındaki Son Durum

Yatırım fonları ve BES fonlarında haftalık değer kazanımları açıklandı. Kıymetli Madenler ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:02
Yatırım Fonları ve BES Fonlarındaki Son Durum

Yatırım Fonları ve BES Fonlarındaki Yükseliş

Bu hafta, yatırım fonları ortalama olarak yüzde 0,42, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,77 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en önemli yükseliş, yüzde 3,20 ile "Kıymetli Maden Fonları" kategorisinde kaydedildi. Ayrıca, bu hafta içerisinde gerileyen herhangi bir fon bulunmuyor.

BES Fonlarındaki Kazançlar

BES fonları kategorisinde ise en fazla artış, yüzde 3,49 ile "Kıymetli Madenler" grubunda görülürken, bu alanda da gerileyen bir fon mevcut değil.

Haftalık Fon Getirileri ve Performans Raporu

Yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ve kazandıran fon sayıları şu şekilde listelenmiştir:

Yatırım Fonları
  • Yatırım Fonları: Ortalama Getiri %0,42, Kazandıran: 113, Kaybettiren: 434
  • Borsa Yatırım Fonları: Ortalama Getiri %1,09, Kazandıran: 57, Kaybettiren: 0
  • Borçlanma Araçları Fonları: Ortalama Getiri %0,60, Kazandıran: 71, Kaybettiren: 3
  • Fon Sepeti Fonları: Ortalama Getiri %0,64, Kazandıran: 415, Kaybettiren: 0
  • Hisse Senedi Fonları: Ortalama Getiri %0,61, Kazandıran: 90, Kaybettiren: 34
  • Karma ve Değişken Fonlar: Ortalama Getiri %0,74, Kazandıran: 119, Kaybettiren: 24
  • Katılım Fonları: Ortalama Getiri %1,14, Kazandıran: 55, Kaybettiren: 3
  • Kıymetli Maden Fonları: Ortalama Getiri %3,20, Kazandıran: 180, Kaybettiren: 0
  • Para Piyasası Fonları: Ortalama Getiri %0,91, Kazandıran: 60, Kaybettiren: 0
  • Serbest Fon: Ortalama Getiri %0,20, Kazandıran: 403, Kaybettiren: 55
BES Fonları
  • Emeklilik Fonları: Ortalama Getiri %0,77, Kazandıran: 35, Kaybettiren: 28
  • Başlangıç Fonları: Ortalama Getiri %0,89, Kazandıran: 1, Kaybettiren: 0
  • Borçlanma Araçları: Ortalama Getiri %0,34, Kazandıran: 43, Kaybettiren: 2
  • Değişken: Ortalama Getiri %0,78, Kazandıran: 133, Kaybettiren: 8
  • Devlet Katkısı: Ortalama Getiri %0,31, Kazandıran: 10, Kaybettiren: 2
  • Endeks: Ortalama Getiri %0,78, Kazandıran: 31, Kaybettiren: 1
  • Fon Sepeti Fonu: Ortalama Getiri %0,64, Kazandıran: 14, Kaybettiren: 2
  • Hisse Senedi: Ortalama Getiri %0,59, Kazandıran: 28, Kaybettiren: 4
  • Karma: Ortalama Getiri %0,68, Kazandıran: 8, Kaybettiren: 1
  • Katılım: Ortalama Getiri %0,70, Kazandıran: 28, Kaybettiren: 4
  • Kıymetli Madenler: Ortalama Getiri %3,49, Kazandıran: 50, Kaybettiren: 0
  • OKS Katılım: Ortalama Getiri %0,61, Kazandıran: 22, Kaybettiren: 2
  • OKS Standart: Ortalama Getiri %0,52, Kazandıran: 9, Kaybettiren: 1
  • Para Piyasası: Ortalama Getiri %0,89, Kazandıran: 30, Kaybettiren: 0
  • Standart: Ortalama Getiri %0,60, Kazandıran: 21, Kaybettiren: 1
  • Yaşam Döngüsü/Hedef Fon: Ortalama Getiri %0,89, Kazandıran: 30, Kaybettiren: 0

Haftanın genel görünümü, hem yatırım fonları hem de emeklilik fonlarında pozitif bir ivme göstermiştir.

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