Yeni Doğal Gaz Platformu 2026'da Üretime Geçiyor

Yeni Doğal Gaz Platformu Yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda kullanılacak yeni yüzer doğal gaz platformunun 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye ulaşacağını açıkladı.

Üretim İçin Geri Sayım Başladı

Bakan Bayraktar, "Bu platformu 2026 yılının ortasında Sakarya Gaz Sahası'na gönderip üretime başlayacağız," dedi. Akdeniz'de şu an seyir halinde olan platform, önemli bir enerji kaynağı olarak Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacına katkıda bulunacak.

Gelişmeler, Türkiye’nin enerji stratejisi açısından büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.