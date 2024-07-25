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Yeni Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği Değişiklikleri

EPDK, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:19
Yeni Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği Değişiklikleri

EPDK'dan Elektrik Piyasasına Yönelik Yeni Düzenlemeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişikliklerin detayları, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Yeni Geçici Madde Ekleniyor

Yönetmeliğe eklenen yeni geçici madde, 2024 yılı içerisinde tahsis edilen bütçenin dağıtımını kapsıyor. Bu kapsamda, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması için 2024'te ayrılan ek bütçe, yılın kalan aylarında eşit olarak santrallere dağıtılacak.

Bütçe Dağılımı ve Formüller

Tahsis edilen bütçenin paylaşımı, Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen formüller doğrultusunda yapılacak.

Maliyet Bileşenleri ve Kapasite Oranları

Sabit maliyet bileşenleri ise doğal gaz santralleri için megavatsaat başına 300 lira, yerli kömür santralleri için ise megavatsaat başına 450 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, kapasite kullanım oranları; doğal gaz santralleri için %40, yerli kömür santralleri için ise %55 olarak uygulanacak.

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