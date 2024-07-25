Yeni Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği Değişiklikleri

EPDK'dan Elektrik Piyasasına Yönelik Yeni Düzenlemeler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişikliklerin detayları, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.
Yeni Geçici Madde Ekleniyor
Yönetmeliğe eklenen yeni geçici madde, 2024 yılı içerisinde tahsis edilen bütçenin dağıtımını kapsıyor. Bu kapsamda, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması için 2024'te ayrılan ek bütçe, yılın kalan aylarında eşit olarak santrallere dağıtılacak.
Bütçe Dağılımı ve Formüller
Tahsis edilen bütçenin paylaşımı, Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen formüller doğrultusunda yapılacak.
Maliyet Bileşenleri ve Kapasite Oranları
Sabit maliyet bileşenleri ise doğal gaz santralleri için megavatsaat başına 300 lira, yerli kömür santralleri için ise megavatsaat başına 450 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, kapasite kullanım oranları; doğal gaz santralleri için %40, yerli kömür santralleri için ise %55 olarak uygulanacak.