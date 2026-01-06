Yeni Nesil: Ücret, Yan Hak ve Eğitim Trendleri (Aralık 2025)

Yeni Nesil Çalışan Ücretten Fazlasını İstiyor: Aralık 2025 Raporu

Melon’un Endeavor Türkiye iş birliğiyle ve 136 şirketin katılımıyla hazırlanan "Türkiye Ücret, Yan Haklar & Eğitim Trendleri Raporu Aralık 2025", şirketlerin insan kaynağı stratejilerinde öne çıkan yeni öncelikleri ortaya koydu. Rapor, teknoloji sektörü ücret ve yan hak verilerini ile tüm sektörlerdeki eğitim, gelişim ve liderlik uygulamalarını bütünsel bir bakışla analiz ediyor.

Ana Bulgular

Raporda, ücret artışlarının çalışan bağlılığında tek belirleyici olmaktan çıktığı vurgulanıyor. Teknoloji şirketlerinde ücret artışları öncelikli olurken, teknoloji dışı sektörlerde yan hakların güçlendirilmesi öncelik olarak öne çıkıyor. Eğitim ve gelişim ise 2026 insan kaynağı ajandasının üçüncü güçlü ekseni olarak gösteriliyor.

Ücret ve Yan Haklar

Rapora göre teknoloji şirketlerinin yüzde 95’i 2026 Ocak döneminde ücret artışı planlıyor. Artış bütçesini netleştirenlerde genel oran yüzde 30, alt çeyrek yüzde 25, üst çeyrek ise yüzde 33 olarak belirlenmiş durumda.

Yan haklarda temel uygulamalar yaygınlaşsa da kapsam hâlâ sınırlı kalıyor. Özel sağlık sigortası ve yemek ödeneği neredeyse tüm şirketlerde standart hale gelmiş durumda; Ağustos 2025 itibarıyla günlük yemek tutarının genel oranı 400 TL. Buna karşın mental sağlık desteği, aile kapsamı, wellbeing izinleri ve bakım destekleri düşük seviyede bulunuyor. İzin politikalarında şirketlerin büyük kısmı hâlâ yasal minimumu uyguluyor.

Eğitim, Gelişim ve Yapılanma Eksikleri

Araştırma, eğitim yatırımlarında güçlü bir niyetin var olsa da uygulamada ciddi bir açık bulunduğunu gösteriyor. Şirketlerin yalnızca yüzde 26’sı eğitim bütçesini tam olarak hayata geçirdiğini belirtiyor. Çalışanların gelişim fırsatlarını kullanmamasının en önemli nedeni yüzde 71 ile zaman ve iş yükü olarak öne çıkıyor.

Katılımcı şirketlerin yüzde 60’ında rol bazlı öğrenme patikası yokyüzde 29’u performans sonuçlarının gelişim planlarını doğrudan belirlediğini, yüzde 25’i ise süreçlerin tamamen ayrı ilerlediğini söylüyor. Yetkinlik dönüşümünde kurumsal bir strateji eksikliği dikkat çekiyor; kurumların yüzde 57’sinde upskilling & reskilling için tanımlı bir yaklaşım bulunmazken, yalnızca yüzde 13’ü tüm şirkete yayılan bir model uyguluyor.

Liderlik Gelişimi 2026'nın Önceliği

Kurumların yüzde 71’i liderliği birinci öncelikli gelişim alanı olarak işaret ediyor. Bunu iletişim ve zaman yönetimi takip ediyor. Liderlik programları en çok orta kademe ve ilk kez yönetici olacak çalışanlara sunuluyor; C-seviyeye yönelik program oranı ise yüzde 23. Şirketlerin yaklaşık yarısı liderlik gelişimini dış kaynaklarla yürütürken, sadece yüzde 13 tamamen kurum içi içerikle ilerliyor.

2026 İnsan Kaynakları Ajandası: Ücret, Yapay Zeka ve Çalışma Modelleri

2026’da insan kaynağı ajandası ağırlıklı olarak ücret-yan hak-gelişim üçgeni etrafında şekilleniyor. Teknoloji şirketleri bütçelerini hâlâ büyük ölçüde ücret ve yan haklara ayırırken, eğitim ve gelişim yatırımlarının etkin uygulanması birçok kurumda yetersiz kalıyor. Rol bazlı öğrenme yolculuklarının eksikliği temel engel olarak gösteriliyor.

Yapay zekâ beklentileri temkinli: şirketlerin küçük bir bölümü AI’ın iş gücünü azaltacağını düşünürken, büyük çoğunluk teknolojinin İK’ın rolünü dönüştüreceği ve idari süreçlerde verimlilik sağlayacağı görüşünde. Çalışma modellerinde hibrit düzen teknoloji şirketlerinde kalıcılaşırken, geleneksel sektörlerde ofise dönüş konusunda hâlâ net bir yön yok.

Uzman Görüşleri

Melon & Lumolead Kurucusu Sure Köse Ulutaş şunları söyledi: "Türkiye’de enflasyon hız kesse de şirketler yetenekli çalışanları elde tutmakta zorlanmaya devam ediyor. Toplam ödülü ücretle sınırlı gören yaklaşım dönemini tamamladı. 2025 ortasında her üç şirketten ikisi ara dönem ücret artışı yapmadı. Yıl sonunda planlanan ortalama yüzde 30’luk artış ise enflasyonun gerisinde kaldı. Bu tablo bize gösteriyor ki asıl mesele ücret artışından çok, iş gücünü doğru planlamak ve yetkinlik dönüşümünü yönetebilmek. 2026’da şirketlerin en kritik sınavı, teknolojiyi ve yapay zekâyı iş süreçlerine entegre ederken ekiplerini yeniden yetkinleştirmek olacak"

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ise, "Türkiye teknoloji ekosistemi hızla büyürken sürdürülebilir başarının temelinde yeteneğe yapılan uzun vadeli yatırım yatıyor. Melon iş birliğiyle hazırladığımız bu raporun, kuruculara ve liderlere daha adil, veri odaklı ve gelişimi merkeze alan insan yönetimi yaklaşımları geliştirmede yol gösterici olacağına inanıyoruz" dedi.

Rapor, şirketlerin 2026 planlarını şekillendirirken ücret, yan hak ve eğitim yatırımlarını dengeli ve stratejik bir şekilde ele almalarının önemini vurguluyor.

