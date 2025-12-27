DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı — MTSO Toplantısı

MTSO'nun Muz Üreticileri Sektör Toplantısı'nda kaliteli üretim, standartlaşma ve güçlü kooperatifleşme ile ithal muz baskısına karşı ortak çözüm vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:50
Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı — MTSO Toplantısı

Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 1 No’lu Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesi tarafından düzenlenen ’Muz Üreticileri Sektör Toplantısı’nda muz sektörünün sorunları ve çözüm yolları ele alındı. Toplantıda kaliteli üretim, üretimde standartlaşma ve güçlü kooperatifleşme öne çıktı.

Katılımcılar ve toplantı kararı

Mersin, Anamur, Alanya ve Adana’dan gelen üreticiler ile sektör temsilcileri, MTSO’da bir araya geldi. Toplantıya; MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Üyesi Hakan Dönmez, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ile çok sayıda üretici ve sektör temsilcisi katıldı. Toplantı sonunda, sektör toplantılarının her ay farklı bir ilçede yapılmasına karar verildi.

Öne çıkan çözüm önerileri

İthal muz baskısı ve destekler: Dövizdeki düşük kur politikası nedeniyle ithal muzla rekabet edilememesi sonucu desteklerin artırılması talep edildi.

Market politikaları: Marketlerin yerli muz alımını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması istendi.

Kalite ve standartlaşma: Yerli muz üretiminde standart sağlanarak kalite artışının desteklenmesi vurgulandı.

Fire azaltma: Üretimden markete uzanan süreçte oluşan fire oranlarının azaltılması gerektiği belirtildi.

Halk bilinci: Meyve tüketimini artırmaya yönelik kamu spotları hazırlanması önerildi.

İlaç ruhsatları: Muz üretiminde kullanılabilecek ruhsatlı ilaç sayısının artırılması talep edildi.

Kooperatifleşme: Geniş katılımlı ve güçlü bir kooperatifin kurulması çözümün anahtarı olarak gösterildi.

Kredi ve maliyet: Muz üretiminde modernizasyon için sübvansiyonlu kredi desteği sağlanması ve üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar istenmesi öne çıkan diğer başlıklar oldu.

Görüşler

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: "Birlikte olursak üretici güçlenir, doğru fiyat politikaları belirlenebilir. Bunun için hepimizin aynı dili konuşması gerekiyor."

Anamur TSO Başkanı Mehmet Tuna: Ortak akılla hareket edilmesi halinde sorunlara akılcı çözümler üretilebileceğini belirterek, sektör toplantılarının düzenli şekilde devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Takip

Toplantıda, sektörün sürdürülebilirliği için acil adımlar atılması gerektiği vurgulandı ve sorunlar çözüme kavuşana kadar aylık sektör toplantılarına devam edilmesi kararlaştırıldı.

'MUZ ÜRETİCİLERİ SEKTÖR TOPLANTISI’NDA, MUZ SEKTÖRÜNÜN YAŞADIĞI SORUNLAR MASAYA YATIRILARAK ÇÖZÜM...

'MUZ ÜRETİCİLERİ SEKTÖR TOPLANTISI’NDA, MUZ SEKTÖRÜNÜN YAŞADIĞI SORUNLAR MASAYA YATIRILARAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI.

'MUZ ÜRETİCİLERİ SEKTÖR TOPLANTISI’NDA, MUZ SEKTÖRÜNÜN YAŞADIĞI SORUNLAR MASAYA YATIRILARAK ÇÖZÜM...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi
2
Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor
3
ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da
4
Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor
5
Korkuteli’den Nar İhracatı Başladı: Antalya’nın Narı Avrupa ve Rusya Yolunda
6
Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı — MTSO Toplantısı
7
Bodrum Turizminin Geleceği Masaya Yatırıldı: TÜRSAB ve Otelciler Valilikte

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti