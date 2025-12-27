Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı — MTSO Toplantısı

Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 1 No’lu Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesi tarafından düzenlenen ’Muz Üreticileri Sektör Toplantısı’nda muz sektörünün sorunları ve çözüm yolları ele alındı. Toplantıda kaliteli üretim, üretimde standartlaşma ve güçlü kooperatifleşme öne çıktı.

Katılımcılar ve toplantı kararı

Mersin, Anamur, Alanya ve Adana’dan gelen üreticiler ile sektör temsilcileri, MTSO’da bir araya geldi. Toplantıya; MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Üyesi Hakan Dönmez, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ile çok sayıda üretici ve sektör temsilcisi katıldı. Toplantı sonunda, sektör toplantılarının her ay farklı bir ilçede yapılmasına karar verildi.

Öne çıkan çözüm önerileri

İthal muz baskısı ve destekler: Dövizdeki düşük kur politikası nedeniyle ithal muzla rekabet edilememesi sonucu desteklerin artırılması talep edildi.

Market politikaları: Marketlerin yerli muz alımını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması istendi.

Kalite ve standartlaşma: Yerli muz üretiminde standart sağlanarak kalite artışının desteklenmesi vurgulandı.

Fire azaltma: Üretimden markete uzanan süreçte oluşan fire oranlarının azaltılması gerektiği belirtildi.

Halk bilinci: Meyve tüketimini artırmaya yönelik kamu spotları hazırlanması önerildi.

İlaç ruhsatları: Muz üretiminde kullanılabilecek ruhsatlı ilaç sayısının artırılması talep edildi.

Kooperatifleşme: Geniş katılımlı ve güçlü bir kooperatifin kurulması çözümün anahtarı olarak gösterildi.

Kredi ve maliyet: Muz üretiminde modernizasyon için sübvansiyonlu kredi desteği sağlanması ve üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar istenmesi öne çıkan diğer başlıklar oldu.

Görüşler

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: "Birlikte olursak üretici güçlenir, doğru fiyat politikaları belirlenebilir. Bunun için hepimizin aynı dili konuşması gerekiyor."

Anamur TSO Başkanı Mehmet Tuna: Ortak akılla hareket edilmesi halinde sorunlara akılcı çözümler üretilebileceğini belirterek, sektör toplantılarının düzenli şekilde devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Takip

Toplantıda, sektörün sürdürülebilirliği için acil adımlar atılması gerektiği vurgulandı ve sorunlar çözüme kavuşana kadar aylık sektör toplantılarına devam edilmesi kararlaştırıldı.

