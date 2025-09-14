Zirai Don Mağduru Çiftçilere Destek: 65 İlde 16 Ürün İçin Ödemeler Başlıyor

Zirai don mağduru çiftçilere destek ödemesi yürürlüğe girdi

"2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi. Kararla, bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.

Kapsam ve yararlanacak ürünler

Destek, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan üreticileri kapsıyor. Destekleme kapsamındaki ürünler şunlar:

Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne.

Kimler başvurabilecek?

Müracaat eden ve hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen çiftçiler destekten yararlanabilecek. Ayrıca şu durumdaki üreticiler destek kapsamına alındı:

- Tarım sigortası yaptırmamış olanlar,

- Tarım sigortası olup don teminatı bulunmayanlar,

- Tarım sigortası don teminatı olan ancak 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'nın "Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddesi çerçevesinde tazminat alamamış olanlar.

Ödeme hesaplaması

Destek tutarı, üreticinin girdi maliyetleri, hasar alanları ve hasar oranları dikkate alınarak hesaplanıp ödenecek. Başvuru ve tespit süreçlerine ilişkin işlemler il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek.

Karar ve uygulama detayları Resmi Gazete ilanıyla yürürlüğe girmiş olup, üreticilerin hak ve yükümlülükleri çerçevesinde başvuru şartlarına uymaları gerekiyor.