Zonguldak'ta Anne-Kız Dayanışmasıyla Kestane Balı Üretimi

Zonguldak'ta Meliha, Esra ve Nagihan Akosman üç kuşaktır süregelen arıcılığı kadın dayanışmasıyla büyütüyor; kestane balı aile gelirinin merkezinde.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:24
Zonguldak’ta yaşayan Meliha Akosman ile kızları Esra Akosman (36) ve Nagihan Akosman Durmaz (38), dededen kalma arıcılık geleneğini üç kuşakta yaşatıyor. Kadınların omuz omuza yürüttüğü üretim, kestane balı ile hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölge balını tanıtıyor.

Üç kuşak, tek amaç

Ailenin en deneyimli ismi 65 yaşındaki Meliha Akosman, yıllarını arıcılığa adadığını ve çocuklarını bu meslek sayesinde büyüttüğünü aktarıyor. Anne Akosman'ın sözleri şöyle:

"Çocuklarımı bu mesleğin üstünde büyüttüm, okuttum. Türkiye’nin her bir yerine gittik, yanımda oldular. O zamanlar küçüklerdi, arılar sokmasın diye onları korudum. Eşime yardım ettim. Şimdi çocuklarım büyüdü, artık onlar ev ekonomisine katkı sağlıyor"

Günlük emek ve üretim süreci

Esra Akosman (36), Zonguldak kestane ormanlarında kadın üretici olarak çalıştıklarını vurguluyor ve aile tarihçesini anlatıyor:

"Zonguldak kestane ormanlarında kadın üretici olarak kestane balı üretimi yapıyoruz. Dedem arıcılıkla uğraştı, amcamlar, babam ve sonra annem de arıcılıkla uğraştı. Biz de kardeşlerimizle hep beraber arıcılığa devam ediyoruz. Şu anda aktif olarak üretimdeyiz"

Esra, arılıktaki günlük işleri anne ve ablasıyla planladıklarını belirtiyor:

"Arılığa geldiğimizde o günkü işimizi planlıyoruz. Yazın kestane balına hazırlık döneminde kovan içi bakımlar, mumlama işlemleri ve ana arı kontrollerini yapıyoruz. Arıyı kestane balı dönemine en iyi şekilde nasıl hazırlarız, bunun çabasını veriyoruz"

Profesyonelleşme ve üretimin büyümesi

Nagihan Akosman Durmaz (38), işin profesyonel boyuta taşınma sürecini aktarıyor. Nagihan, 2016 yılında başladığı üretimi annesi ve kız kardeşiyle birlikte büyüttüklerini söylüyor:

"Kestane balı üreticisiyim. Bu işe profesyonel olarak 2016 yılında 40 kovan ile başladım. Şu anda 150 kovan ile üretime devam etmekteyim. Annem ve kız kardeşimle beraber bu işin içindeyiz. Küçük yaştan beri arılığın içindeyim ancak annemin tecrübelerinden yararlanarak bu kadar arıya bakabiliyorum. Birbirimize her konuda destek oluyoruz, yardımlaşarak bal üretiyoruz."

Kadın dayanışmasıyla yürütülen bu üretim, hem bölgesel değerlere sahip çıkmayı hem de aile ekonomisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Zonguldak kestane balı, ailenin emek ve tecrübesiyle sofralara taşınıyor.

