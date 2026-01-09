Zonguldak'ta İstavrit Kilosu 100 TL: Hamsi Bekleyenlere Uyarı

Zonguldak Balık Hali'nde orta boy istavrit kilosu 100 TL'den satılıyor; esnaf fiyatların düşmeyeceğini ve hamsinin pahalı olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:38
Zonguldak'ta İstavrit Tezgahları 100 TL'den Alıcı Buluyor

Zonguldak Balık Hali'nde tezgahlar taze balık çeşitleriyle dolup taşıyor. Vatandaşların tercih ettiği türlerden istavrit, özellikle orta boy için kilosu 100 lira fiyatıyla alıcı buluyor. Balıkçı esnafı, fiyatların mevcut maliyet ve av durumu nedeniyle daha aşağı çekilemeyeceğini belirtiyor.

Esnafın gözlemi ve çağrısı

Zeki Beybeyoğlu, tezgahlarında taze ve lezzetli balık bulundurduğunu belirterek halkı balık tüketmeye davet etti. Beybeyoğlu, tezgah fiyatını ve denizdeki durumu şu sözlerle aktardı: "İstavrit balığımız var. Tam tavalık, lezzetli ve taze. Şu an denizden mezgit çıkıyor, istavrit çıkıyor. Halkımızı bekliyoruz, 100 liraya balık satıyoruz".

Fiyatların seyri ve hamsi beklentisi

Balık fiyatlarının geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan Beybeyoğlu, maliyetler ve av miktarına vurgu yaparak fiyatların düşmesinin zor olduğunu ifade etti. Esnaf, hamsi bekleyenlere de uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "İstavrit bu fiyatların altına düşmez. Gönül ister ki düşsün ancak piyasa bu fiyatlarda gider. Hamsi gelse de az gelir ve pahalı olur". Vatandaşlar, tezgahlarda mezgit ve istavritin bol olduğu günlerde dahi mevcut fiyatları dikkate alarak alışveriş yapıyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

