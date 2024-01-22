2024'ün en taze desteği! 0-2 yaş çocuğu olana alışveriş kartı dağıtımı başlandı

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi bireye sunulan desteklerde kalem sayısı gün gün artış gösterirken, miktarlarda da yeni yıla girilmesi ile birlikte belli oranlarda yükselişlere imzalar atıldı. Hak sahipleri zamlı destek ödemelerini Şubat ayı itibari ile almaya başlayacak. Hangi desteğe ne kadar zam geldiği ve ne kadar olduğu konusunda araştırmalar süregeliyor. Bu kapsamda yapılan zam oranları hesaplamaları da devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan bu imkanların yanı sıra bir çok belediyeden de destekler duyurulmaya devam ediyor. İhtiyaca göre şekillenen ödemeler ya da dağıtılacak destek çalışmaları devam ederken, son dakika yeni destek açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanmış bulunuyor.

İstanbul sınırları içerisinde yaşayan dar gelirliyi yakından ilgilendirecek destek ile alakalı açıklama İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada alışveriş kartı dağıtımı başlayacağı ve sadece 0-2 yaş çocuğu olan bireyi yakından ilgilendireceği açıklanan programda bebek bezi yardımı yapılacağı açıklanmış bulunuyor.





İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama kapsamında “GözBEBEĞİMİZ İstanbul” projesinde 30 binden fazla bebeğin ailesine bebek bezi ödemesinin yapılacağı belirtilirken, bu desteğin alışveriş kartı olarak verileceği açıklandı. Verilecek olan kartların sadece bebek bezi masrafında kullanılacağı da belirtilmiş bulunuyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DESTEK KARTI DAĞITIYOR

İstanbul Valiliği tarafından sunulan destek projesi için, alışveriş kartlarının dağıtılmaya başladığı açıklaması yapılmış bulunuyor. İstanbul genelinde 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılacak olan alışveriş kartlarının dağıtımına başladığına ilişkin açıklama yapıldı.

Düzenlenen projede 0-24 aylık bebeklerin bebek bezi masrafına destek olunması hedefleniyor. Henüz başlayan . "GözBEBEĞİMİZ İstanbul" projesinin henüz deneme aşamasında olduğu pilot semtlerde uygulandığı Valilik tarafından açıklanırken, ilerleyen zamanlarda kapsamının genişletileceği de belirtilmiş bulunuyor.