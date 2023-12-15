SGK bu şartı sağlayanlara 2.538 TL yardım yapıyor! Hakkınız yanmadan başvurun

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılına yaklaşırken SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için destekleme ödemelerini sürdürüyor. TBMM tarafından onaylanan torba yasa kapsamında, 4A, 4B ve 4C statüsündeki vatandaşlara tek seferlik 2.500 TL nakit destek ödemesi imkanı sunuluyor. Bu avantajdan faydalanabilmek için belirli şartları taşıyan herkesin başvuru yapması gerekiyor. İşte ayrıntılar...

SGK bu şartı sağlayanlara 2.538 TL yardım yapıyor! Hakkınız yanmadan başvurun
Yayın Tarihi:

SGK, geçmişte sigorta primi ödeyip vefat eden sigortalıların yakınlarına yönelik cenaze yardımı ödemelerini de sürdürüyor. 2023 yılının sonlarına doğru, SGK vefat eden sigortalının yasal mirasçılarına 2.537 TL cenaze yardımı ödemesi gerçekleştirmektedir. Bu destek, cenaze masraflarını hafifletmeyi hedeflemektedir.

CENAZE YARDIM ÖDEMESİ ŞARTI NELER?

ödeme

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla cenaze yardımları ve destekleme ödemeleri sunmaktadır. Bu yardımlardan faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır.

Cenaze yardımı başvuruları, ölen kişinin birinci derece yakını olanların yapabileceği bir işlemdir. Eş, çocuk, anne-baba veya kardeşler, bu yardımlardan yararlanma hakkına sahip olan kişiler arasındadır. Evli bir kişinin vefatı durumunda ise başvuru hakkı eşe aittir. Evli olmayan kişilerin vefatı durumunda ise başvuruda bulunabilecek yakınlar, anne, baba veya kardeşlerdir.

Başvuru işlemleri için ilgili kişinin, SGK İl-İlçe Müdürlükleri'ne yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Cenaze yardımı başvuruları geçmişe dönük olarak yapılabilmektedir. Ancak vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılmalıdır; aksi takdirde bu hak zaman aşımına uğrayabilir ve ödeme yapılmayabilir.

SGK'nın bu destekleme ödemeleri, vatandaşların acı anlarında maddi sıkıntı yaşamamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Cenaze yardımları, sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak, kayıplarla başa çıkan ailelere önemli bir destek sağlamaktadır. Başvuru yapacak olanların bu detaylara dikkat etmeleri ve gerekli belgeleri tam olarak sunmaları önemlidir.

Öne Çıkanlar
Limonu böyle tüketenler migren ağrısından kurtulamıyor! Limonu böyle tüketenler migren ağrısından kurtulamıyor!
Resimdeki heykellerden canlı olanı sadece gözlük kullanmayanlar bulabiliyor! Resimdeki heykellerden canlı olanı sadece gözlük kullanmayanlar bulabiliyor!
Oje lekesinden bir çırpıda kurtulun! Halıyı, giysileri kurtaracak Oje lekesinden bir çırpıda kurtulun! Halıyı, giysileri kurtaracak
Çok Okunanlar
İkinci el otomobil fiyatları o tarihte paraşütsüz çakılacak! İkinci el otomobil fiyatları o tarihte paraşütsüz çakılacak! Annelere devletten 5.571 TL yardım parası! Okula giden çocuğu olanlara müjde Annelere devletten 5.571 TL yardım parası! Okula giden çocuğu olanlara müjde Sadece günler kaldı! Başvurana devletten 1250 TL yardım parası Sadece günler kaldı! Başvurana devletten 1250 TL yardım parası Kripto piyasasında uçuşa geçecek 5 altcoin! Kripto piyasasında uçuşa geçecek 5 altcoin! Altın alırken tüm paranız buhar olabilir! Kuyumcular uyardı Altın alırken tüm paranız buhar olabilir! Kuyumcular uyardı