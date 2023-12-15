SGK bu şartı sağlayanlara 2.538 TL yardım yapıyor! Hakkınız yanmadan başvurun

SGK, geçmişte sigorta primi ödeyip vefat eden sigortalıların yakınlarına yönelik cenaze yardımı ödemelerini de sürdürüyor. 2023 yılının sonlarına doğru, SGK vefat eden sigortalının yasal mirasçılarına 2.537 TL cenaze yardımı ödemesi gerçekleştirmektedir. Bu destek, cenaze masraflarını hafifletmeyi hedeflemektedir.

CENAZE YARDIM ÖDEMESİ ŞARTI NELER?

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla cenaze yardımları ve destekleme ödemeleri sunmaktadır. Bu yardımlardan faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır.



Cenaze yardımı başvuruları, ölen kişinin birinci derece yakını olanların yapabileceği bir işlemdir. Eş, çocuk, anne-baba veya kardeşler, bu yardımlardan yararlanma hakkına sahip olan kişiler arasındadır. Evli bir kişinin vefatı durumunda ise başvuru hakkı eşe aittir. Evli olmayan kişilerin vefatı durumunda ise başvuruda bulunabilecek yakınlar, anne, baba veya kardeşlerdir.

Başvuru işlemleri için ilgili kişinin, SGK İl-İlçe Müdürlükleri'ne yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Cenaze yardımı başvuruları geçmişe dönük olarak yapılabilmektedir. Ancak vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılmalıdır; aksi takdirde bu hak zaman aşımına uğrayabilir ve ödeme yapılmayabilir.

SGK'nın bu destekleme ödemeleri, vatandaşların acı anlarında maddi sıkıntı yaşamamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Cenaze yardımları, sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak, kayıplarla başa çıkan ailelere önemli bir destek sağlamaktadır. Başvuru yapacak olanların bu detaylara dikkat etmeleri ve gerekli belgeleri tam olarak sunmaları önemlidir.