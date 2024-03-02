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4A 4B 4C'liye müjde: Emekliye 1500 TL ek destek çeki! Bayram öncesi ödenecek

2024 yılı emekli yılı olacak dedirten çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:15
4A 4B 4C'liye müjde: Emekliye 1500 TL ek destek çeki! Bayram öncesi ödenecek

2024 emekli yılı dedirtecek çalışmalar devam ediyor. Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan zam akabinde 2. düzenleme ile yüzde 49.25'e eşitlenmiş ve en düşük emekli maaşı da 10,000 TL'ye yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '2024 emekli yılı olacak' açıklamasına istinaden verilecek müjdeler beklenirken, geçtiğimiz haftalarda ikramiyelere yüzde 50 zam açıklaması yapılmıştı. Emekliye hükümet tarafından sağlanan desteklerin yanısıra belediyeler tarafından da destekler devam ediyor. 

Özellikle de seçim senesi olması sebebiyle bir çok destek açıklaması gün gün yapılıyor. Son emekliye belediye desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanmış bulunuyor. 2024 yılı içinde belediyeye bağlı olarak yaşamını idame ettiren emekliye toplamdan 75 milyonluk bütçe hazırlandığı açıklanırken, bu desteklerin bayramlardan önce çek olarak verileceği ve tutarının da kişi başı 1500 TL olacağı belirtildi. 

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EMEKLİYE DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile yoluna devam ediyor. Özellikle pandemi sonrasında başlatılan bakkallara sağlanan desteğin yanı sıra dar gelirliye sağlanan destekler de dikkat çekiyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerin de dahil olduğu sosyal destek kapsamına emeklinin de eklendiği belediye yetkilileri tarafından açıklandı. 

Bursa BÜyükşehirBelediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından yapılan açıklamada emekliye ek destek sağlanacağı müjdesi verildi. Konu ile alakalı Aktaş tarafından yapılan açıklamada  50 Bin emeklimize Bin 500'er TL'lik olmak kaydıyla bayram destek çeklerini kendilerine ulaştırmış olacağız. 50 bin emeklimize toplamda 75 milyon TL destek sağlayacağız" denildi.

OKUL DESTEĞİ DE YAPILACAK

2024 yılı destek programını açıklayan Aktaş Eylül ayında sadece kırtasiye esnafında geçerli olacak 1500 TL eğitim çeki dağıtacaklarını da belirtirken, bu sayede hem esnafa hem de vatandaşa destek sağlayacaklarını belirtti. 

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