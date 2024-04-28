9 bankadan gece yarısı faiz kararı! Aylık 45 bin TL kazanç kapısı açıldı

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faiz oranını değiştirilmedi ve yüzde 50'de sabit tutuldu. Bu kararın ardından banka mevduat faiz oranlarında önemli değişiklik yaşandı. İşte güncellenmiş olan faiz oranına göre 1 milyon lirada aylık kâr miktarı..





INGBANK: % 55 faiz oranıyle 45.683,06 TL net kazanç ile vade sonunda 1.045.683,06 TL,

TÜRKİYE FİNANS BANKASI: % 50 kâr payıyla 41.530,05 TL net kazanç ile vade sonunda 1.041.530,05 TL,

ALTERNATİF BANK: % 58 faiz oranıyla 48.174,86 TL net kazanç ile vade sonunda 1.048.174,86 TL,

FİBABANK: % 57 faiz oranıyla 47.344,26 TL net kazanç ile vade sonunda 1.047.344,26 TL,

ODEABANK: % 56 faiz oranıyla 46.513,66 TL net kazanç ile vade sonunda 1.046.513,66 TL

TEB BANKASI: % 55 faiz oranıyla 45.683,06 TL net kazanç ile vade sonunda 1.045.683,06 TL,

ANADOLU BANK: % 55 faiz oranıyla 45.683,06 TL net kazanç ile vade sonunda 1.045.683,06 TL,

GARANTİ BANKASI: % 53 faiz oranıyla 44.021,86 TL net kazanç ile vade sonunda 1.044.021,86 TL

ENPARA: % 51,5 faiz oranıyla 42.775,96 TL net kazanç ile vade sonunda 1.042.775,96 TL,

YAPI KREDİ BANKASI: % 49 faiz oranıyla 40.699,45 TL net kazanç ile vade sonunda 1.040.699,45 TL,

AKBANK: % 55 faiz oranıyla 45.683,06 TL net kazanç ile vade sonunda 1.045.683,06 TL,

VAKIF BANK: % 50 faiz oranıyla 41.530,05 TL net kazanç ile vade sonunda 1.041.530,05 TL,

HALK BANK: % 42 faiz oranıyla 34.885,25 TL net kazanç ile vade sonunda 1.034.885,25 TL.