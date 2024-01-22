Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL'lik destek! Devlet bankası yine yaptı yapacağını

Yüksek limit, düşük maliyet ile birlikte Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasından detaylar açıklandı. Vakıfbank'ın başlattığı kampanya 12 Ocak 2024'te başlatıldı ve 31 Ocak 2024'e kadar sürecek. Bu dönemde Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurular yüksek limite sahip ihtiyaç kredisinden yararlanma imkanı sunmaktadır.

"Kredi detayları ve avantajları"

Kampanya kapsamında müşteriler 100.000 TL tutarına kadar ihtiyaç kredisinden yararlanabiliyor. 3 ay vade ve 36 aya varan esnek taksit seçenekleriyle kredinizi kolayca ödeyebilirsiniz. Kredi faiz oranları başvuru yapanlar kredi itibarına göre belirlendiğinden herkese uygun finansman seçeneği mevcuttur.

Kullanımı kolay, anında sonuç alınack olan ,ihtiyaç kredisi kampanyasına Vakıfbank mobil uygulamasıyla katışım sağlayabilirsiniz. Vakıfbank, bu kampanyayla ihtiyaç kredisi talebini karşılamayı ve müşterilerin mobil uygulama kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kampanyadan yararlanmak için Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmanız yeterlidir. Bu kapsamda hızlı bir başvuru sürecinden yararlanabilir ve avantajlı kredi seçeneklerinden hemen yararlanabilirsiniz.





"Kampanyanın öne çıkanları"

Kampanya 12 Ocak 2024'te başlayıp 31 Ocak 2024'e kadar sürecek. Kampanyadan faydalanmak için Vakıfbank mobil uygulamasından başvuru yapmanız gerekmektedir.

Kredi limiti 100.000 TL olurken kredi maliyeti de sıfırlandı. Krediler 3 ay erteleme seçeneğiyle 36 aya kadar vadelendirilebiliyor. Kredi faiz oranları müşterinin kredi itibarına göre belirlenir.

Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyaları uygun faiz oranları, yüksek limitleri ve ücretsiz avantajlarıyla öne çıkıyor. 100.000 TL'ye varan finansman imkanı ve aynı zamanda esnek geri ödeme seçenekleriyle bu promosyon, finansal ihtiyacını karşılamak isteyenlere hitap edecek. Avantajlı kredi fırsatlarından faydalanmak için kampanya süresi içerisinde Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmayı unutmayın.