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AK Parti’den asgari ücret açıklaması! Zam için tarih bile verildi

Hala daha yüksek seyreden enflasyon ile birlikte asgari ücretlinin zam beklentisi de devam ederken, konu ile alakalı ortada hesap kitap bırakmayacak açıklama hükümet tarafından yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:36
AK Parti’den asgari ücret açıklaması! Zam için tarih bile verildi

Enflasyon rakamları son senelerde hat safhada yükselişine devam ederken, bu durumdan en çok etkilenen kesim kesinlikle ki asgari ücretli ve emekli olarak biliniyor. Bilindiği üzere uzun yıllardır asgari ücrete senede tek zam yapılmaktaydı. Ancak son 2 senedir enflasyon karşısında ezilen maaşlara, Temmuz ayında da ara zam kararı verilirken, 2023 yılı Aralık ayında asgari ücret ile alakalı yapılan zam açıklaması sonrasında eski düzene geri dönüldüğü ortaya çıkmıştı. Aralık ayında Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada Ocak zammının 1 senelik zam olduğu belirtilmişti. Ancak hala daha yüksek seyreden enflasyon ile birlikte asgari ücretlinin zam beklentisi de devam ederken, konu ile alakalı ortada hesap kitap bırakmayacak açıklama hükümet tarafından yapıldı.

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AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından son dakika yapılan açıklamada asgari ücrete kesin bir tavırla ara zam yapılmayacağı belirtildi. Asgari ücret zammı için yapılan açıklamada zam görüşmelerinin Aralık ayında başlayacağı ifade edildi.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle vatandaşların asgari ücrete zam konusunda büyük beklentileri vardı. Ancak yapılan açıklama ile çalışanın hayali adeta suya düştü. Asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklamayı üzerine ekon9mstler harekete geçerek, asgari ücret 2024 zammının yıllık enflasyonun ne kadar altında kaldığı belirtildi. Erimeye devam eden maaşların Ocak ayına kadar reel değerinin neredeyse yarısına düşeceği de belirtildi.

Güler tarafından yapılan açıklamada emekli maaşları ile alakalı görüşme düzenleneceği ifade edilirken, asgari ücretlinin böyle bir beklenti içine girmemesi gerekliliği de açıklandı. Abdullah Güler, "Bugün veya yarın emekli maaşlarına düzenlemeyle ilgili toplantı yapacağız. Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın." ifadelerini kullandı.

ARALIK AYINDA ZAM AÇIKLANACAK

Güler asgari ücret zammı için tarih de verdi. Yapılan açıklamada Aralık ayında asgari ücret zammı için komisyonun toplanacağı belirtilirken, zamlı maaşların Ocak ayı itibari ile devreye alınacağı açıklandı.

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AK Parti’den asgari ücret açıklaması! Zam için tarih bile verildi

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