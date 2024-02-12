Altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın! 2024 yılında sadece bir kez olacak

Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, geçtiğimiz haftanın yatırım araçları performanslarını detaylı bir şekilde değerlendirdi ve 'fırsat' uyarısında bulunarak yatırımcılara seslendi. Memiş, özellikle gram altın ve gümüş konularına vurgu yaparak, bu alanlarda gözlemlenen potansiyeli ele aldı.

Finans analisti İslam Memiş, "Yatırım Fırsatı Var!" başlıklı analizinde, şubat ayının finansal haritasını çıkardı. Bu çerçevede, dolar, gram altın, gümüş ve Borsa İstanbul hakkındaki tahminlerini açıkladı.





Memiş, Borsa İstanbul'un mevcut durumunu değerlendirirken, geçtiğimiz ay yaşanan yükselişin ardından dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle hızlı yükselişlerin ardından kar satışlarının beklenmesi gerektiğini ifade eden Memiş, bu durumun kısa vadeli bir düzeltmeye işaret ettiğini vurguladı. Ancak, uzun vadede 9000 puanın hedeflenebileceğine dikkat çekti.

Dolar konusuna geçen Memiş, Fed'in faiz kararının beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti. Dolar endeksinde 104 seviyesinin hedeflenebileceği düşüncesini paylaşan Memiş, önümüzdeki haftalarda endeksin 104'ü test edebileceğini ifade etti. Türk Lirası karşısında ise 30.46 seviyesinde bulunan dolar kurunun yılın ilk çeyreğinde 32-33 lira, yaz aylarında ise 40 lirayı görmesini beklediğini açıkladı.

İslam Memiş'in en dikkat çeken uyarısı ise altın ve gümüş piyasalarına yönelik oldu. Altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında işlem gördüğünü ve her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu ifade eden Memiş, gram altının önümüzdeki dönemde 2090 lirayı hedefleyebileceğini belirtti. Ayrıca, gümüşün altına kıyasla daha fazla değer kaybettiğine dikkat çekerek, gümüşte bulunan alım fırsatlarının yıl boyunca nadir bulunacak fırsatlar olduğunu vurguladı.





Memiş'in analizi, yatırımcılara stratejik bir bakış açısı sunarken, finansal piyasalardaki potansiyel fırsatları ele alarak önemli bir rehber niteliği taşıdı.

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