Altın fiyatlarında 1000 TL'lik uçuş başlıyor! İşi gücü bırakan kuyumcuya koşacak

Altın yatırımcılarına önemli uyarılar! Uzman isim tek tek açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN ALTIN AÇIKLAMALARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasını değerlendirdi. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Para piyasasında sakinlik var. Arkasında bir fırtına mı var? Borsada yükseliş olacak mı, döviz kurlarında son durum ne? Altın ve gümüşlerde düşüş mü olacak yükseliş mi? Borsa İstanbul 100 Endeksi 7874 puanlarda. Yüzde 1.78 oranında bir artış yaşandı dün. 7 bin 800 üstünde bir kapanış daha yaparsa 8 bin 50 puan var. Ama 7 bin 800 üstünde kapanış olmazsa tekrar 7 bin 200 ve 7 bin 700 aralığı takip edilecek. 7 bin 897'ye kadar yükseliş vardı, günü güzel kapattı. Bankacılık sektöründe de yükseliş vardı. Şu an pozitif seyir var. Beraberinde dolar TL kurunda 30 TL seviyeleri test ediliyor. 29.97 TL'de. Serbest piyasada 30 TL üstünde. 30 TL yukarı yönlü olarak kırılınca 30 TL'nin dip seviye olduğu görülecek.





Senenin ilk çeyreğinde 30-33 TL, yaz mevsiminde 40 RL seviyeleri konuşulacak. Dolarla işi olanların yukarı yönlü hamlelere dikkat etmesi gerekiyor. Euro dolar paritesi yatay olarak devam ediyor. ABD enflasyon verisi açıklanacak. Bu veriye kadar sıkıcı bir fiyatlama var. Perşembe gününe kadar olan süreç dolar karşısındaki varlıklarda alım olarak değerlendirilmeli. Perşembe günü sonrasında yükselişler devam edecek uyarım olmuştu. Gün geldi, enflasyondan sonra yeni fiyatlamalar olacak. Euro dolar paritesinde hedef 1.11 seviyesi. 1.10 altı alım fırsatı olabilir. Euro TL kuru 32.86 TL'den kapandı. Dolara nazaran pozitif durumda. Burada da 32 üstündeki ataklarda yakın zamanda 35 TL hedef olacak. ONS altın 2 bin 25 dolarda. Bu hafta 2 bin 20 ve 2 bin 70 doları takip edeceğimi söylemiştim. Bu aralıklarda devam ediyor. Dar bant aralığında. ABD enflasyon verilerinden sonra kendine yeni trend belirleyecek. Direnç seviyesine odaklıyız. 2 bin 70 doları bekliyorum. Düşüşler alım fırsatı. 2 bin 20 dolar altında kapanış zor gibi. Altının gram fiyatı resmi anlamda 1962 TL. 2 bin 40 ile 2 bin 53 TL serbest piyasada. 2 bin 50 TL altına düşmedi. Gram altın bu hafta alım fırsatı yarattı. Yukarıda 2 bin 70 TL direnç var. Bu hafta 2 bin 50 ile 2 bin 75 TL'yi takip edeceğim. Destekten sonra direnç seviyesine bakmak gerekiyor. Altın yüksek mi, alayım mı soruları var. Şubat, Mart ayına göre bugün rakamların ucuz olduğunu görebiliriz. Ne zaman, Mart ayı gelince. Bu sefer yaz aylarında 2 bin 700 TL gelince. 2 bin 150 ile 2 bin 200 TL'nin ucuz olduğunu göreceğiz. Bu sefer 3 bin TL'yi görünce, 2 bin 500 ve 2 bin 700 seviyesinin ucuz olduğunu göreceğiz. Bu sene sonunda rakamların ucuz kaldığını göreceğiz. O sebeple elimde TL olsa bu fiyatlardan alır ve yükselişleri beklerim. Altın almak isteyen de altının ucuz fiyattan geçtiğini bilmek gerekiyor. Perşembe gününe kadar bu işi halledin diyordum, aynı düşüncedeyim.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.