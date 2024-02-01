Altın fiyatlarında son alım fırsatı! Haberi alan kuyumcuda kuyruk olacak

Altın fiyatlarına dair son dakika açıklamaları geliyor. Bugüne 1970 liradan başlayan gram altın, şu an itibariyle 1969 lira seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Gün içinde en düşük 1952 lira, en yüksek ise 1995 lira seviyelerine ulaşıldı. Yatırımcılara altın alımı için son fırsat uyarısı yapıldı ve altın fiyatlarındaki tüm detaylar merak konusu.



Para ve emtia piyasalarındaki yön, ABD'den gelen ekonomik verilere bağlı olarak belirlenmeye devam ediyor. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın mart ayında faiz indirimine gidecek olup olmayacağını değerlendiriyor. Perşembe günü ABD'de 4. çeyrek büyüme verisi, cuma günü ise Fed'in çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak. Bu iki veri, altın piyasasındaki yönü belirlemede önemli bir rol oynayacak.





Ons altın, haftanın üçüncü işlem gününe 2028 dolardan başlayarak gerileyerek 2023 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 2022 dolar, en yüksek ise 2029 dolar seviyelerine ulaşıldı. Gram altın ise bugüne 1970 liradan başlayarak yatay bir seyir izleyerek 1969 liradan işlem görüyor. En düşük 1952 lira, en yüksek ise 1995 lira seviyeleri gün içinde kaydedildi.

Ekonomi uzmanları, tarih vererek hazırlık yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminde yaşanabilecek değişiklikler, yerel seçimlerin ekonomiye etkisi, doların yükselişi ve yatırım araçları konularında çarpıcı uyarılar ve çözüm önerileri sunuluyor. Piyasalar, ocak ayını sakin geçirirken, merkez bankalarının faiz kararları ve açıklamalarının 2024'ün seyrini belirleyeceği öngörülüyor. Yılın ikinci yarısında merkez bankalarının faiz politikalarında "indirim" beklentileri öne çıkarken, dolar endeksinin 92 seviyesine gerilemesi, dolar karşısındaki varlıklara olumlu bir destek sağlayabilir.

Yerel seçim sonuçlarının belirsizliği ve ek vergilere dair beklentiler, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Mayıs ayının özellikle dikkat çekici olması bekleniyor, çünkü yerel seçim sonuçları önemli şehirlerin ekonomisini etkileyebilir ve ek vergilere hazır olunmalıdır. Ayrıca, dolar/TL kuru üzerindeki yükselişin devam etme ihtimali, enflasyonun gerilemesini engelleyebilir ve verilen zamlı ücretlerin erimesine neden olabilir.





Altın piyasasında ons altının 2020 dolar seviyesinin destek olarak belirlenmesi ve gram altının ons altını takip etmesi öneriliyor. Uzmanlar, Fed'in kararlarına kadar ons altının 2000-2030 dolar aralığında dalgalanmasını beklerken, yıl içinde 2150-2350 dolar seviyelerinin direnç oluşturabileceğini ifade ediyorlar. Ayrıca, gram altında da 2040-2070 lira aralığının geçerliliğini koruduğu belirtiliyor ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği vurgulanıyor. Yıl içinde ise 2150-2350-2500-2700 ve 3000 lira seviyelerinde kademeli yükseliş olabileceği öngörülüyor.

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