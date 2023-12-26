Aylık mevduat getirisi yüzde 65'e fırladı! Bin liraya bile rekor ödeme yapılıyor

Türk Lirasının değerlenmesi adına Merkez Bankası tarafından alınan faiz artırım kararı etkisini göstermeye başladı. Merkez Bankası 6 aydır politika faizlerini arttırarak TL'ye geçişlerin hızlanmasını ve Türk Lirasının değerlenmesi ve değerlendirilmesini sağlıyor. En son yapılan 250 baz puan artırımı kredi ve kredi kartlarına yansımayacak olsa da mevduat hesaplarında artış, Kur Korumalı Mevduatlarda çıkışlara mahal vermeye devam ediyor. Bankalar yeni müşterileri çekmek adına yüksek faiz getirisi ile mevduat hesabı kampanyalarını sunarken, özellikle de Kur Korumalı Mevduat hesaplarını bozup TL'ye geçenlere bir çok avantaj sağlanıyor.

Öyle ki kimi bankalarda Kur Korumalı Mevduattan çıkıp, mevduat hesabına geçiş sağlayan müşteriye yüzde 65'e varan faiz oranı sunuyor Bu da vatandaşın yatırımına artı bir tutar olarak ekleniyor.





Mevduat hesaplarında ortalama oran yüzde 45 civarında seyrediyor. Faiz artırım kararları sonrasında bu rakamlar yüzde 48'e dayanmış bulunuyor. Bankalar özel müşterilerine yüzde 50'ye kadar vadeli mevduat hesabı faizi sunabiliyor. Genel olarak 32 günlük tercih edilen bu hesap vadeleri, aylık olarak yatırımını ellemeyecek olan vatandaş tarafından 92 günlük vade tercih edilebiliyor.

Kur Korumalı Mevduatlarda düşüş devam ediyor. KKM'den vadeli mevduata geçiş gün be gün artış gösterirken, özellikle de geçiş sağlayan müşteriye daha fazla faiz imkanı sağlanıyor. Zaman içerisinde KKM'nin yatırım aracı olmaktan çıkacağı tahminleri de sunuluyor.

VADELİYE DÖNENE YÜKSEK FAİZ İMKANI

Bankalar tarafından mudilere KKM'den çıkıp mevduata geçiş yapmaları durumunda sunulan faiz oranları, normal faiz oranlarına göre yüksek seyrediyor. KKM'den bu sayede hızlıca mevduata geçişler devam ediyor. Bu yol ile yatırımınınmevduata çevirenlere 10-12 aralığında yüksek faiz sağlanıyor.





Bu faizler 32 günlük yüzde 65'lere kadar yükseldiği gözler önüne serilirken, uzmanlarda hesaplamalarını yaparak vatandaşın mevduat hesabına geçişini sağlıyor. 100,000 TL'si olan vatandaşın 32 günlük getirisi yıllık yüzde 65 faiz oranıyla 5145 liraya kadar yükselebiliyor.

1 MİLYON LİRAYA REKOR FAİZ

100 bin lira yatırımı olan bir vatandaşın bu hesaplarla bir yılın sonunda 188 bin 326 lirası olacak. 1 milyon lirası olana ise sadece 32 günde 51 bin 458 lira veriliyor. Normal mevduat hesaplarında geçişlerde ise bu oran yüzde 47 civarından seyrediyor. 1 sen3 boyunca aynı faiz almak için imza atan vatandaşa da kümülatif faiz uygulanırken, bunun da aylık faizi yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Yani 1 milyon lirası olan bir vatandaş yukarıda uygulanan yolu tercih ederse bir yıl sonunda ana parası 1 milyon 883 bin 265 liraya çıkıyor.