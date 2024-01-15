Aylık ödemeler arttırıldı! Tamı tamına 7 bin lira ödenecek

3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur maaşlarına yapılan zam oranı ortaya çıktı. Emekli maaşının taban zam oranı yüzde 37,67 olarak şekillenirken, maaşlara refah payı zammının yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Gözler emekli maaşına yapılacak olan zam oranına çevrili iken, memur maaş kat sayısınca zam yapılan kimi ödemeler konusunda da açıklamalar gelmeye başladı. Sosyal desteklerin kimi memur maaşı kat sayısınca artış gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da zam gelen sosyal destekler ile alakalı bilgilendirme sunuldu. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibinin hak sahibi olduğu 65 yaş aylığı da memur maaş oranında zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama da 65 yaş aylığı ilk ödemelerinin zamlı yapılacağı belirtilirken, bu zam oranının yüzde 50 olduğunu belirtti.





ZAMLANAN SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50 zam uygulamasına geçildiği belirtildi. Peki yeni zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar? engelli aylığı, evde bakım yardımı ve 65 yaş maaşı kaç para oldu?

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI KAÇ PARA OLDU?

Düzenli ödenen sosyal yardımlar arasında yer alan yaşlı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıkartılırken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip bireyin maaşı 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan bireyin maaşı 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi.





Yapılan açıklama kapsamında engelli yakını aylığının da 1.874 liradan 2 bin 797 TL’ye yükseldiği belirtildi.

EVDE BAKIM AYLIĞI ZAMLI TUTARI

Evde Bakım Yardımı da düzenli ödenen destekler arasında yer alırken, Bu yılın ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya yükseltildi.

SED DESTEĞİ DE ZAMLANDI

Çocuğu olan dar gelirli haneye hanedeki çocuk sayısınca ödenen SED desteği ödemeleri de memur maaş zammından nasibini aldı. Tutarın ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya çıkartıldığı bilgisi sunuldu.