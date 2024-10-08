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Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Artan enflasyon rakamları, hayat pahalılığını da beraberinde getirirken, özellikle de artan faturalar vatandaşın belini büküyor

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:08
Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

2024 yılı zamlarla dolu dolu geçmeye devam ediyor. Artan enflasyon rakamları, hayat pahalılığını da beraberinde getirirken, özellikle de artan faturalar vatandaşın belini büküyor. 2025’e girmemize az bir vakit kala, yeni yıl zamlarının devreye alınacağı bilinirken, özellikle de doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Elektrik ve doğalgaza ne zaman zam gelecek sorularının yanıtları merak ediliyor. Konu ile alakalı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklama dikkatleri üzerine toplarken, vatandaşın kafasındaki soru işaretleri de böylece kalkmış oluyor.  

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YAPILACAK MI? 

Kış mevsimi yaklaşıyor. Özellikle de faturalarda artış göstereceği bilinen elektrik ve doğalgaz kullanımı konusunda vatandaşın çekinceli bekleyişi de devam ediyor. Durumun farkında olan Bakan Bayraktar tarafından yapılan açıklamada tarifelerin nötral kalacağı ifade edilirken, vatandaşa rahat nefes aldıracak bu açıklama derin bir oh çektiriyoır.  

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

YILBAŞINA KADAR ZAM YOK 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağına dair açıklamada bulundu. Yılbaşına kadar herhangi bir fiyat artışı beklenmediğini vurgulayan Bayraktar, enerji sektöründeki istikrarı sağlamak adına atılan adımları ve yaklaşımlarıyla ilgili detayları kamuoyuna sundu.  

2025’TE YENİ DESTEKLER GELECEK 

Enerji fiyatlarını ödeme konusunda zorlanan dar gelirli vatandaşa yönelik hazırlanan bir çok destek programı bulunuyor. Ay ay sağlanan elektrik desteği ya da doğalgaz destekleri konusunda açıklama yapan Bakan Bayraktar, yeni yıl itibari ile desteklerin katsayısında artış ya da yeni destek modelleri ile alakalı çalışmaların başlayacağını belirtmiş bulunuyor. Özellikle yüksek elektrik tüketimi olan hanelerin daha az destek alacağını belirten Bayraktar, bu durumun enerji tüketimindeki dengenin sağlanmasında kritik bir rol oynayacağını ifade etti. 

GÜNLÜK ELEKTRİK ÜRETİM VE TÜKETİM VERİLERİ AÇIKLANDI 

Son günlerde elektrik üretim ve tüketim verileri dikkat çekici rakamlarla kayıtlara geçtiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye, dün toplamda 765 bin 960 megavatsaat elektrik üretirken, tüketim ise 751 bin 816 megavatsaat olarak belirlendiğini belirtti.  

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