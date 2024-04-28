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Bakan Işıkhan fitili ateşledi! Asgari ücrete zam yok destek var!

Bakan Işıkhan tarafından geçtiğimiz gün gidişat ile alakalı olarak yeni bir açıklama yapıldı. Yoksa asgari ücrete zam yapılacak mı? Temmuz da asgari ücrete zam var mı? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 28.04.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 11:51
Bakan Işıkhan fitili ateşledi! Asgari ücrete zam yok destek var!

2024 yılı zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücret, emekli ve memur Ocak ayında yüzde 49,25 zamlı maaş alırken, gözler Temmuz ayına az bir vakit kala ara zam konularındaki açıklamalara çevrili bekliyor. Emekli ve memur kesim Temmuz ayında zam alacak iken asgari ücret konusunda Ocak ayından bu yana süregelen zam konusu da nihai sonuca ulaşmış bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada asgari ücrete ara zam yapılmayacağı ve gerekli görülmediği belirtilmişti. 2024 yılı başında 11.402 TL'den 17.002 TL'ye yükselen asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki şaibeler devam ediyor. Gözler bakanlıktan gelecek olan son dakika açıklamalara çevrilmiş iken Bakan Işıkhan tarafından geçtiğimiz gün gidişat ile alakalı olarak yeni bir açıklama yapıldı. Yoksa asgari ücrete zam yapılacak mı? Temmuz da asgari ücrete zam var mı? İşte detaylar...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretle ilgili açıklamaları, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen zam konusuna adeta ışık tutuyor. Bakan Işıkhan asgari ücret zammı ile alakalı geçtiğiniz gün gidişat konusunda açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında zam yapılmayacağını ve Ocak ayındaki artışın yeterli görüldüğünü net bir şekilde ortaya koyan bakan, ''Açıklamamızın ve sözlerimizin arkasındayız'' dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bağımsız bir kurum olduğunu ve hükümet müdahalesi olmadan işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla asgari ücreti belirlediğini vurgulayan Işıkhan, bu süreç ile alakalı olarak tüm çalışmaların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Açıklamasında ekonomik dengelerin korunması ve kalıcı refah artışı hedefinin önemine değinen Bakan Işıkhan, istihdamdan feragat etmeden büyümeyi amaçladıklarını belirtirken, tüm işçi, memur, emekli kesime desteklerin devam edeceğini belirtti.

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ASGARİ ÜCRETLİYE DESTEK OLACAK MI?

Bakan Işıkhan'ın açıklaması sonrasında, hükümetin asgari ücret politikasının sadece maaş artışı ile sınırlı olmadığı yorumları yapılırken, akıllara emeklilere sağlanması planlanan destekler konusu geldi. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda daha geniş bir çerçevede değerlendirileceği ve ilerleyen süreçte tıpkı emekli bireye yapılacak olan destekler gibi, asgari ücretliye de desteklerin başlayabileceği iddia edildi. Hem çalışanlar hem de işverenler üzerinde önemli bir etkisinin olabileceği tahmin edilen asgari ücrete ara zam yapılmayacağı kararı, işsizlik ve istihdam gibi unsurları da akıllara getirebileceği tahminlerini de beraberinde getiriyor.

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Bakan Işıkhan fitili ateşledi! Asgari ücrete zam yok destek var!

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