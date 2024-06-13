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Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervlerindeki artış makro finansal istikrar hedeflerimize ulaşmamıza destek sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışın makro finansal istikrarı güçlendirdiğini ve kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 15:53
Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervlerindeki artış makro finansal istikrar hedeflerimize ulaşmamıza destek sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, brüt rezervlerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Bakan Şimşek, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 38,4 azaldı ve 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı."

Rezervlerdeki artışın dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon ile desteklendiğini vurgulayan Şimşek, makro finansal istikrarın güçlenmesinin kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

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