Bakanlıktan tarihi müjde! O belgeyi getirene 5100 TL maaş+ elektrik faturası desteği

Sosyal devlet olma yolundaki adımlarını sunduğu destekler ile ispatlayan hükümet tarafından, gün gün yeni yardım programı açıklamaları devam ediyor. Yeni yıla girilmesi ile birlikte sosyal yardımlar da maaş zamları oranında artış gösterirken, hem tutar artışı hem de destek artışı dar gelirlinin özellikle de kışı rahat geçirmesi imkanını sağlıyor. Destek programları için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile tamamlanıyor. Bu kapsamda destekler değerlendirme aşaması akabinde hemen hesaplara aktarılıyor. Aile Bakanlığı tarafından açıklanan bir destek de maaş ve elektrik desteği olarak dikkat çekiyor. Kronik hastalığı olan bireyi ilgilendiren söz konusu destek için devlet elektrik desteği yaparken, diğer taraftan da başvurulması durumunda aylık artı destek ödemesi sağlanabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirli hastalıklar için raporu olan bireylere Aile Bakanlığı tarafından destek ödemesi sağlanıyor. Silikozis hastalığı olan raporlu hastalara verilen maaş gibi destek ödemesinin yanı sıra elektrik faturalarında da belli bir kısım indirim sağlanıyor. Bu iki destekten faydalanmak için raporu olan birey raporlarını e-devlet üzerinden bakanlığa teslim etmesi gerekiyor.





Yeni yıl itibarıyla memur maaşlarına yapılan zam oranda kronik rahatsızlığı olan bireye de ödenen desteklerin miktarları arttı. Aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından Kronik hastalığı bulunan kişilere maddi destek ödemeleri süre geliyor. Bu yardım kaleminden faydalanabilecek bireylerin belirli rahatsızlıklara hakim olan kişiler olduğu açıklanmış bulunuyor.

KRONİK HASTALIK DEVLET DESTEĞİ

Silikozis tüberküloz gibi kronik rahatsızlığı bulunan bireye sağlanan bu destek de gelir şartı aranmaz iken hastaların gider masraflarının azalması amacı güdülüyor. Kronik rahatsızlığından ötürü raporu olan bireyin başvuru yapması sonrasında onay alması ile birlikte aylık 5100 lira nakit destek ödemesi yapılıyor. Düzenli gelir kaynağı olarak sağlanan bu destek maddi anlamda rahatlamalarını hedefliyor.





Kronik hastalığı sebebiyle iş gücünü kaybeden ve geliri düşen bireye destek ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan başvurular değerlendirilmeye alınırken başvuru süresi ise 2 haftaya kadar ulaşabiliyor.

KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Devlet yardımları sadece maddi ödeme olarak yapılmıyor. Meslek gücünü kaybeden bireylere sağlanan yardımlar arasında elektrik desteği de bulunuyor. Aylık olarak ödemesi yapılan elektrik yardımı desteğinden faydalanmak isteyen bireyin Sosyal Yardımlaşma vakıflarına başvurması yeterli olabiliyor. Bu kapsamda başvurusu onaylanan kronik hastalıkla mücadele eden kişinin elektrik faturaları büyük bir oranda indirgeniyor