Banka kemerleri gevşetti! Her havaleye nakit ödül kampanyası

Bankalar tarafından 2024 yılı Ocak kampanyaları açıklanmaya devam ediyor. Bankalar gerek yeni müşteri kazanmak adına ya da müşteri kaybını önlemek adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Düzenlenen kampanyalar düşük faizli ya da faizsiz kredi kampanyaları olurken, maaş taşıma, otomatik talimat ya da kredi kartı başvurusu şartına bir çok destek sağlanabiliyor. Özellikle de son zamanlarda düzenlediği kampanyaları ile dikkat çeken QNB Finansbank, televizyon reklamlarında yer alan yeni kampanyası ile de oldukça ilgi toplayacağa benziyor.

QNB Finansbank müşterilerini yakından ilgilendiren kampanya duyuruldu. Çok konuşulan kampanya kapsamında banka müşterisinin havale işlemlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağı belirtilirken, yapılan her işlem için de nakit para kazanılacağı belirtilmiş bulunuyor. Yapılan açıklama kapsamında QNB Fİnansbank'ta havale gönderirken artı masraf kesilmeyecek ve artı hediye lira kazanılacak.





QNB Finansbank tarafından hazırlanan televizyon reklamları bir hayli ilgi görürken, kampanya ile alakalı bankanın resmi internet sitesinde de mecut açıklama yer alıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada QNB Mobil, İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılacsk havale işlemleri için kalıcı süre hiç masraf kesintisi yapılmayacağı belirtilirken, havale işlemleri için nakit ödül verileceği belirtilmiş bulunuyor.

QNB FİNANSBANK KAMPANYASI 1 SENE DEVAM EDECEK

Bireysel, İşletme ve Orta Boy İşletmeler segmentli kesim için geçerli olan bedava havale ve artı nakit kazanç kampanyasının31.12.2024 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. NB Finansbank şubeleri ve Çağrı Merkezi’nden yapılacak işlemler için kampanyanın geçerli olmayacağı açıklası yapılırken, sadece bireysel işlem kanallarından kampanyaya katılım sağlanacağı belirtildi.

PROMOSYON KAZANCI AÇIKLAMASI

QNB Finansbank tarafından açıklanan kampanyada kazanılacak olan tutar ile de alakalı bilgilendirme sunuldu. Yapılan açıklamada ''İşlem bazında kazanılacak promosyon tutarı, 4.300,01 TL-211.100 TL havale tutar aralığına denk gelen havale ücreti kadardır.'' denildi.

HAVALE İŞLEMLERİNDE NAKİT ÖDÜL KAMPANYASI

Banka tarafından başlatılan havale işlemlerine nakit ödül kampanyasından faydalanmak için minimum havale tutarının 50 TL olduğu belirtildi.