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Bankadan Pazartesi depremi Faizsiz krediye ihtiyacı olan 4 güne baksın!

yeni bir kredi almak isteyen ve bunu da faizsiz olarak sağlamak isteyen birey, bankaların sunduğu kampanyalara yönelerek bu kampanyaların detaylarını merakla takip ediyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 08:35
Bankadan Pazartesi depremi Faizsiz krediye ihtiyacı olan 4 güne baksın!

Özellikle de sıcak yaz günlerinin etkisini göstermeye başladığı şu günlerde nakit ihtiyaçları artabiliyor. Nakit ihtiyacı artan birey de hal bu iken bankaların sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Yeni bir kredi almak isteyen ve bunu da faizsiz olarak sağlamak isteyen birey, hal bu iken bankaların sunduğu kampanyalara yönelerek bu kampanyaların detaylarını merakla takip ediyor. İlk defa müşteri olacak olan bireye özel olarak Denizbank tarafından ekstra bir avantajlı kampanya başlatıldığı ifade edilirken, kampanya için 14 Haziran kampanya bitiş tarihi olarak açıklanmış bulunuyor.

DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Faizsiz Taksitli Nakit ile 3 ay boyunca ihtiyaçların kolayca karşılanması hedeflenirken, bu tutar 15 bin lira olarak açıklanmıştır. Öte yandan %0 faizli ihtiyaç kredisi ile de tanışabilir ve 10.000 TL’ye kadar kullanımlarınızı 6 ay vade ile geri ödeyebilirsiniz.

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01.06.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasında ilk defa müşteri olma işlemini tamamlayan ve bunu da bankanın mobil uygulaması aracılığı ile yapan bireye özel olarak sağlanan kampanyada Bireysel kredi kartı başvurusu yapılması ve onay alınması gerekmektedir. Bu kapsamda onay alması akabinde kullanılacak tutar kredi kartı limitine göre değişkenlik göstermektedir.

DENİZBANK 25.000 TL FAİZSİZ KREDİ

Faizsiz kredi kampanyası da hayat kredisi yapılması durumunda geçerli olacağı belirtiliyor. Tüm bu kampanyalardan her yeni müşterinin bir kullanım hakkı olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. Denizbank 25.000 TL faizsiz kredi kapsamında bayram masraflarınızı karşılayabilir, hanenize alacağınız eişyayaı alabilir, tadilat işlerinizi gerçekleştirebilir ya da hayalini kurduğunuz tatilinize gidebilirsiniz. Söz konusu kampanyadan faydalanmak için son 4 gün, müşteri oluğ hemen işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

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