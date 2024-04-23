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Bankalarda faiz depremi patlak verdi! Parasını o bankaya yatıran zengin olacak

Bankaların faiz oranları uçmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 12:47
Bankalarda faiz depremi patlak verdi! Parasını o bankaya yatıran zengin olacak

Bu bankanın mevduat faizini seçenler zengin oluyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN FAİZ ORANLARI YÜKSELİYOR

Son dönemlerde nakit paralarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Merkez Bankası para banka istatistikleri kapsamında 5 Nisan haftasında bankacılık sektörü toplam mevduatı 17 milyar 521 milyon 689 bin TL azaldı ve 15 trilyon 905 milyar 636 milyon 683 TL gerileme yaşandı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise son dönemlerde bankaların mevduat faizlerine yoğun ilgi gösteriyor. Merkez Bankası açıklamalarına göre 1-3 ay arası faizleri yüzde 64.3 seviyelerinden yüzde 67.4 seviyelerine yükseldi. Güncel olarak bankaların faiz oranlarıyla aylık getirileri şu şekilde hesaplanıyor;

mevduat faiz getirileri

100 bin lirasını yüzde 67.4 faizle bankaya yatırmanız durumunda 1 ayın sonunda 5 bin 597 TL faiz ödemesi alırsınız.

250 bin lirasını yüzde 67.4 faizle bankaya yatırmanız durumunda 1 ayın sonunda 13 bin 994 TL faiz getirisi elde etmiş olursunuz.

500 bin lirasını yüzde 67.4 faizle bankaya yatırmanız durumunda 1 ayın sonunda 27 bin 990 TL faiz ödemesi alırsınız.

1 milyon lirasını yüzde 67.4 faizle bankaya yatırmanız durumunda 1 ayın sonunda 55 bin 982 TL faiz getirisi elde etmiş olursunuz.

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