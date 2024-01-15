Dolar ve altının pabucunu dama atacak yatırım! Ok gibi fırlayacak, kimseler tutamayacak

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2024 senesi başlangıcında bakır fiyatlarında önemli düşüşler yaşanmaya başladı. Senenin ilk çeyreğinde emtia piyasalarında beklenmeyen düşüşler yaşanırken bakır ve gümüş piyasasındaki gelişmeler analistlerin de dikkatini çekiyor. Bakır arzlarında yaşanan düşüşler fiyatları da önemli şekilde etkiledi. Uzman isimler elektrikli araç ve yeşil enerji sektörlerinde artan talebe karşı bakır talebinin sürekli olarak artacağını ve arz fazlasının 2024 senesinde de devam edeceğini tahmin ediyordu. Panama'da büyük bir maden kapandıktan ve Güney Amerika'da madenci üretimleri azaltıldıktan sonra 600 bin tonluk bir darbe yaşandı. Panama hükümeti Anayasa Mahkemesi'nin madencilik lisansını anayasaya aykırı buldu ve First Quantum ve Cobre Panama madeninin kapatılması senelik tahmin arzlarını yaklaşık olarak 350 bin ton azalttı. Yaşanan bu gelişmelerle yenilenebilir enerji ve EV sektörlerindeki artan talep ve Çin'deki gayrimenkul sektöründeki toparlanma ihtimalleri de düşünüldüğü zaman küresel olarak talep baskısının oluşması bekleniyor. Fon yöneticileri beklenmeyen arz düşüşlerine bağlı olarak bakır fiyatları üstündeki bahislerini azalttı. Gümüş piyasası da seneye aynı hareketlilikle başladı. Endüstriyel talep, güneş enerjisi ve elektrifikasyon sektörlerinden gelen talep artarken 2023 senesinde toplam talep yüzde 10 oranında düştü ve fiyatlar sene sonuna doğru 2 dolar seviyelerinde kaldı.





Gümüşün 2024 ve sonraki seneler için beklentileri ise olumlu seyrediyor. Madencilik ve geri dönüşümün gelecek senenin talebini karşılamayacağı ve gümüş arzındaki açığın devam etmesi tahmin ediliyor. 2024 senesi için talep tahminleri de yüksek devam ediyor. Oxford Economics Silver Institute için hazırlanan rapora göre 2033 senesine kadar toplam talebin yüzde 42 oranında artması tahmin ediliyor. Piyasa analistleri yatırımcıların ilgilerinin kazanılabilmesi ve sanayi taleplerinin artabilmesi ile gümüş fiyatlarının 2024 senesinde önemli şekilde yükseleceğini söylüyor. TD Securities analistleri ekonomik toparlanma süreci başladığında gümüş fiyatının güçleneceğini ve senenin ortasında 26 dolara kadar yükseleceğini söylüyor. Gümüşün 2024 senesinde daha da değer kazanması ve 2025 senesinde 30 dolar seviyelerine kadar yükselmesi tahmin ediliyor. 2024 senesi için gümüş fiyatlarıyla ilgili olumlu tahminler artmaya başladı. Yatırım bankaları gümüşün altınla beraber senenin ortalarında tarihi rekorlar kırmasını bekliyor. 2024 senesi emtia piyasaları için dönüm noktası olacak gibi duruyor. Bakır ve gümüş piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcı ve piyasa gözlemcileri için önemli ipuçları veriyor. Bakırda yaşanan arz daralmaları ve gümüşün talebinin artması, global ekonominin karışık yapısı ve sektörel dinamikler sebebiyle ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemlerde metal fiyatları üstündeki etkilerin daha da belirli hale gelmesi tahmin ediliyor. Yatırımcılar bu dönemlerde yeni fırsatlar yakalayabilir.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.