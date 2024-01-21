Bankaların faiz oranı coştu! İhtiyaç kredisinde en düşük faiz o bankada
Bankalar yeni yılda güncel faiz oranları araştırılıyor. 2024 yılında geçerli olacak olan faiz oranları ise bankalar tarafından peş peşe açıklanmaya başladı.
Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar banka faizlerini araştırmaya devam ediyorlar. . Vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarıyla yakından ilgilenirken, arama motorları da giderek "güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları 2024" aramasını yapıyor.
Tüketici Kredisi 2024 Faiz Oranları
Bankaların güncel olarak yayınladığı faiz oranları merak konusu oldu ve 2024 yılı ihtiyaç kredisi faiz oranları aşağıdaki gibi yayınlandı.
QNB Finansbank: %0,00 (1-6 ay vadeli, 1-10.000 TL)
ING: %0,00 (3-6 ay vadeli, 1-5.000 TL)
Enpara.com: %0,00 (1-6 ay vadeli, 1-10.000 TL)
TEB: %0,99 (3-12 ay vadeli, 1.000-20.000 TL)
Fibabanka: %1,82 (4-12 ay vadeli, 1.500-5.000 TL)
Türkiye Finans: %2,69 (1-12 ay vadeli, 1.000-70.000 TL)
ON Dijital: %2,75 (1-6 ay vadeli, 1.000-10.000 TL)
Alternatif Bank: %3,20 (1-12 ay vadeli, 1.000-70.000 TL)
ICBC Turkey: %3,29 (3-12 ay vadeli, 1.000-50.000 TL)
Garanti BBVA: %3,48 (25-36 ay vadeli, 50.000 TL)
Akbank: %3,63 (13-24 ay vadeli, 50.001-100.000 TL)
Halkbank: %3,69 (1-36 ay vadeli, 1.000-50.000 TL)
Vakıfbank: %3,69 (3-36 ay vadeli, 3.000-50.000 TL)