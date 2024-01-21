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Bankaların faiz oranı coştu! İhtiyaç kredisinde en düşük faiz o bankada

Bankaların faiz oranı coştu! İhtiyaç kredisinde en düşük faiz o bankada Bankalar yeni yılda güncel faiz oranları araştırılıyor. 2024 yılında geçerli olacak olan faiz oranları ise bankalar tarafından peş peşe açıklanmaya başladı.