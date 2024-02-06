Bayram gelmeden müjdesi geldi! Emeklilere oh çektiren bayram ikramiyesi kararı!

Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikraiyelerine çevrilirken yüksek enflasyonla beraber maaşlar günde güne erimeye devam etmektedir. Emeklilerin bir kısmına yapılan 1500 TL ikramiye için resmi açıklama geldi. Emeklilikte yaşa takılanların düzenlemesinde Türkiye'de emekli sayısı 16 milyona yükseltildi. İşte bayram ikrami detayları haberimizde yer almaktadır.

Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere verilecek ikramiyeler merak konusu olurken 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerden ötürü hükümetin gündeminde zamlı ikramiyeler yer aldı. Bu yıl iki defa 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL ödeme yapılır.





EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Hükümetin ikramiye ödemelerinden yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi kent küzerinde 25 bin emekli vatandaşa 1500 TL bayram ikramiyesi ödenecektir.



İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sosyal medya üzerinden 2024 yılında vatandaşların yanında olduğunu, sosyal yardım şartlarına uygunluk bakılarak Ramazan bayramı öncesinde 1500 TL nakit destek sağlanıyor. Yol masraflar açısından çok fazla harcama yapılırken bu masraflara yardım açısından yapılan ikramiye zammı iyi gelmesi hedefleniyor.

