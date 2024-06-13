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Bayrama 3 kala yüzde 35 zam açıklandı! Sürpriz zam ilk maaşa yansıyacak

Memur ve emekli dışında seçim vaatlerinin gün gün yerine getirildiği kurumlar belediyeler olarak gün gün kamuoyuna sunuluyor. Yeni zam açıklamasından maaşların 35 artacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 08:59
Bayrama 3 kala yüzde 35 zam açıklandı! Sürpriz zam ilk maaşa yansıyacak

Temmuz ayı emekli ve memur maaş artışları ile alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyonun belirleneceği Temmuz ayının başında söz konusu zamlar ile de alakalı olarak görüşmeler başlayacak ike memur ve emeklinin Temmuz ayında zamlı maaş alacakları biliniyor. Asgari ücretliye Temmuz ayında herhangi bir zam uygulamasının devreye alınmayacağı gerek asgari ücretliyi gerekse de asgari ücret üzerinden zam alan bireyi kara kara düşünmesine yol açıyor. Memur ve emekli dışında seçim vaatlerinin gün gün yerine getirildiği kurumlar belediyeler olarak gün gün kamuoyuna sunuluyor.

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DİYARBAKIR BELEDİYESİ ZAM

Yerel seçim öncesinde başkan koltuğuna oturmak amacıyla sunulan vaatler, koltuğun kapılmasının hemen akabinde yerine getirilmeye çalışılırken, belediye yetkilileri ve bağlı bulunulan sendika arasında düzenlenen TİS sonuçlarında zam oranları şekilleniyor. Son olarak yeni TİS görüşmesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanları adına düzenlendi. Geçtiğimiz aylarda imzası atılan zam haberleri akabinde yeni bir zam sözleşmesine imzaların atıldığı belirtildi. Belediyenin iştiraki Personel A.Ş. bünyesinde çalışan işçi için düzenlene Toplu İş Görüşmesi neticesinde kamuoyuna sevindirici haber verildi. İmzası atılan yeni protokolde çalışanlara %35 zam ve yeni haklar kazandırdı..

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01.01.2023 ile 31.12.2024 yürürlük dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi devam etmesine rağmen sene sonuna kadar geçerli olacak şekilde ve 1 Haziran’da başlayacağı belirtilen yüzde 35 zamlı maaşlar bayramdan önce hesaplara aktarılacak.

İMzalanan protokolde kadın ve engelliler için de ayrı çalışmaların olacağı belirtildi. Bu kapsamda kadın ve engellilere idari gün izinleri konusunda anlaşmaların sağlandığı belirtildi.

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