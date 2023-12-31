Birikmiş parası olan bu modellere hücum ediyor! Piyasanın en ucuz otomobili bunlar kaldı!

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır arabaların listesi belirlendi, ancak fiyatlar 700 bin lirayı aştı. Bu durum, yüksek kredi faizlerinin etkisiyle vatandaşların elindeki nakit ya da gelecek parayla araç almayı planlamalarına neden oldu. Araba alırken özelliklerin ikinci planda kaldığı, uygun fiyatlı araç arayışının öne çıktığı bir dönemde, Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır arabaların fiyat listesi 2023'e göre güncellendi.

Bu liste içinde Fiat, Hyundai, Renault, Citroen, Kia ve Seat gibi markalardan toplamda 10 araç bulunmaktadır. Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli, 854 bin 900 TL ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Renault markasından ise uygun fiyatlı araçlar arasında Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp (852 bin TL) ve Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg (837 bin 900 TL) modelleri bulunmaktadır. İşte detaylar...





TÜRKİYE'DE EN UYGUN FİYATLA SATILAN ARAÇLARIN LİSTESİ

Uygun fiyatlı araç arayışındaki bireyler, bu listedeki modeller arasından ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun olanı seçmeyi amaçlamaktadır. Ancak, yüksek fiyatlar ve kredi faizlerinin etkisiyle araba alım süreçleri daha dikkatli bir planlama gerektirmektedir. Bu durum, vatandaşları nakit ve kredi seçeneklerini dikkatlice değerlendirmeye yönlendirmektedir. Liste, Türkiye'deki otomobil piyasasındaki fiyat dinamiklerini yansıtarak, tüketicilere araç tercihleri konusunda rehberlik etmektedir.

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır arabaların listesi genişleyerek devam ediyor. Citroen, Seat, Hyundai, Fiat ve Kia gibi markaların uygun fiyatlı modelleri, araç almak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. Aralık ayı itibariyle güncellenen fiyat listesinde dikkat çeken modeller şunlar:

Citroen'in uygun fiyatlı modeli C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel, 825 bin 200 TL fiyatla tercih edilebilir bir seçenek sunuyor. Seat markasının en uygun modeli Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style ise 825 bin TL fiyatıyla dikkat çekiyor.





Hyundai, az yakıt tüketen ve uygun fiyatlı araçlarıyla bilinir. Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel modeli, 799 bin TL fiyatıyla bütçe dostu bir seçenek sunuyor. Fiat'ın uygun fiyatlı modellerinden biri olan Egea SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli, 794 bin 900 TL fiyatıyla listenin ikinci sırasında kendine yer buluyor.

Fiat Panda City 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli, 792 bin 900 TL fiyatıyla uygun fiyat performansı sunan bir diğer seçenek olarak öne çıkıyor. Kia'nın uygun fiyatlı modeli Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin ise 780 bin TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araba unvanını ise Hyundai'nin i10 modeli taşıyor. Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel, 760 bin TL fiyatıyla ekonomik bir tercih sunuyor. Ancak, Aralık ayı kampanyasıyla bu aracın fiyatında yapılan 50 bin TL'lik indirimle satış fiyatı 710 bin TL'ye düşüyor.

Bu araçların fiyat ve performans açısından değerlendirildiği bir dönemde, hangi aracın en uygun ve alınabilecek en iyi olduğu konusundaki görüşleri paylaşmak için okuyucuların yorumları bekleniyor.