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BIST 100 endeksi beklentilerin altında kaldı, altın fiyatı yükseldi!

BIST 100 endeksi beklentilerin altına kalarak günü düşüşle tamamladı. Altın fiyatları ise yükselmeye devam etti. Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 19:13
BIST 100 endeksi beklentilerin altında kaldı, altın fiyatı yükseldi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 10.647,91 puandan tamamladı. Gün içinde 57,87 puan ve yüzde 0,54 artışla güne başlayan endeks, dalgalanmalı bir seyir izledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaparken, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Diğer Sektörler ve Piyasalar:

Mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 89,81 puan ve yüzde 0,77 kayıpla 11.599,74 puandan kapandı.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 328 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,5 artarak 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Dolar kuru ise TCMB tarafından alışta 32,8032 lira, satışta 32,9347 lira olarak belirlendi.

BIST 100 endeksi, beklentilerin altına kalarak günü düşüşle tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Türk Lirası dolar karşısında ise değer kaybetti.

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