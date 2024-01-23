Bitcoin'deki çakılmanın nedeni ortaya çıktı! Bir değil üç tane birden!

Son günlerde Bitcoin Spot ETF'lerinin onay almasına rağmen, kripto para birimi performans sergilemede beklenenin gerisinde kaldı. Cake Group CEO'su Julian Hosp, bu şaşırtıcı eğilimi anlatırken, üç temel faktöre vurgu yaptı.

Hosp'a göre, Bitcoin'in düşük performansının en dikkat çekici nedenlerinden biri Grayscale Bitcoin Trust'ın (GBTC) satışları. Satışlar şu anda 600 milyon dolara yaklaşmış durumda ve artmaya devam ediyor. Hosp, bu satışların gelecekte milyarlarca dolara ulaşabileceğini defalarca vurguladığını belirtiyor. CEO, GBTC fiyatındaki düşüşün bu eğilimin net bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.





İkinci olarak, Hosp'a göre Bitcoin için kısa vadeli ETF talebi düşük. Hosp, fonların, bireylerin ve şirketlerin Bitcoin satın alırken spot satın alımı tercih ettiklerini söylüyor. CEO'ya göre, çoğu kişi, doğrudan satın alma baskısı yaratmayan saf Tezgah Üstü (OTC) swaplarını tercih ediyor. Ancak Hosp, bu durumun zaman içinde değişeceğine inanıyor.





Üçüncü olarak, BTC fiyatındaki düşüşte Hosp'a göre Vanguard gibi kurumların ETF'leri engellemesi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'in Bitcoin'e yönelik tutumu da etkili. CEO, geleneksel Wall Street'in doğrudan Bitcoin yerine ETF'lere yatırım yapma eğiliminde olduğunu ve Gensler gibi otoritelerin görüşlerine daha duyarlı olduklarını belirtiyor.

Hosp, analizini bir uyarı ile tamamlıyor: "Birçok kişi kısa vadede ETF'lerden çok fazla şey bekliyor ve uzun vadede potansiyellerini hafife alıyor.

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