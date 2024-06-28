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Geçtiğimiz gün onaylandı! Aylık en az asgari ücret veriliyor

Yatırımı olan birey, değerlenmesi adına tüm yatırım araçlarının getirilerini yakından takip ediyor. TL’nin kullanılması ve KKM’lerden çıkışın sağlanması adına TCMB tarafından politika faizlerinde son bir senedir son 3 ay haricinde artırım kararı verilirken bu durumdan en çok etkilenen mevduatlar oluyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 14:51
Geçtiğimiz gün onaylandı! Aylık en az asgari ücret veriliyor

Yatırımı olan birey, değerlenmesi adına tüm yatırım araçlarının getirilerini yakından takip ediyor. TL’nin kullanılması ve KKM’lerden çıkışın sağlanması adına TCMB tarafından politika faizlerinde son bir senedir son 3 ay haricinde artırım kararı v erilirken bu durumdan en çok etkilenen mevduatlar oluyor. Mevduat faizleri geçtiğimiz ay tüm zamanların rekorunu kırarken, oran yüzde 60’a kadar ulaşmıştı. Bu oran, 3 aydır politika faizinin stabil açıklanması sonrasında yavaş yavaş yükseliş hızının kaybetse de yüzde 50’nin üzerinde oran veren bir çok banka bulunuyor. Özellikle de yeni müşteri çekmek isteyen bankalar tarafından ay ay yeni müşteri kampanyaları sunuluyor. Haziran ayında olduğu gibi Temmuz’da da oranların bu seviyelerde süregeleceği tahmin ediliyor.

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Kıyıda köşede 500.000 TL’si olan vatandaş özellikle de aylık maaş gibi getiri sağlamak amacıyla 32 günlük kazancı yakından takip ediyor. 2023 yılındaki genel seçimler sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ay ay politka faizlerinde artış sergilenirken geçtiğimiz gün açıklanan oranın yüzde 50’de sabit tutulduğu belirtilmiş bulunuyor.

Altını "güvenilir liman" olarak senelerdir kullanan vatandaş, özellikle de bu karar akabinde mevduatlara yönelirken, dövizden çıkılması ve TL’ye geçişlerin de hızlanması hedefi tamamlanmaya devam ediyor.

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BANKA BANKA MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Peki hangi banka hangi kampanyası ile ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte banka banka mevduat faizleri ve kampanyalar;

Denizbank: Yüzde 49 faiz oranıyla 500 bin TL'nin aylık getirisi 19 bin 814 lira. N Kolay: Yüzde 50 faiz oranıyla 500 bin TL'nin aylık getirisi 20 bin 218 lira. ING: Yüzde 52 faiz oranıyla 500 bin TL'nin aylık getirisi 21 bin 027 lira. TEB (Hoşgeldin faizi 30 gün geçerli): Yüzde 53 faiz oranıyla 500 bin TL'nin aylık getirisi 21 bin 431 lira. Garanti BBVA: Yüzde 47 faiz oranıyla 500 bin TL'nin aylık getirisi 19 bin 005 lira. Yapı Kredi: Yüzde 46,5 faiz oranıyla 500 bin TL'nin aylık getirisi 18 bin 803 lira. Türkiye İş Bankası: Yüzde 44 faiz oranıyla 500 bin TL'nin aylık getirisi 17 bin 792 lira.

Mevduatlar oldukça yüksek seviyelere ulaşırken, 500.000 TL’nin aylık kazancı 17.000 TL ile 21.000 TL arasında değişebiliyor.

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