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Borsa İstanbul günü artıda tamamladı: BIST 100 endeksi %0,19 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı ve günü %0,19 değer kazanarak 10.677,49 puandan tamamladı. Bankacılık sektörü en çok kazandıran sektör oldu.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 18:58
Borsa İstanbul günü artıda tamamladı: BIST 100 endeksi %0,19 değer kazandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,20 yükselişle 10.678,75 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 21,79 puan ve %0,20 artışla 10.678,75 puana ulaştı. Bankacılık endeksi %0,25, holding endeksi ise %0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,36 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren %1,39 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde olan BIST 100 endeksi, %0,28 değer kaybederek 10.627,65 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 29,30 puan azalan endeks, 10.627,65 puana indi. Toplam işlem hacmi ise 37,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,08 değer kazanırken, holding endeksi %0,60 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, spor sektörü %3,43 ile en çok gerileyen sektör oldu.

Borsa İstanbul Günü Artıda Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,19 değer kazanarak 10.677,49 puandan tamamladı. Gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen endeks, kapanışta küçük bir artışla yatırımcılarına kazanç sağladı.

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemler, özellikle bankacılık sektörünün güçlü performansı ile dikkat çekti. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gerileme yaşasa da, kapanışta tekrar artıya geçti. Günün sonunda %0,19 değer kazanarak 10.677,49 puandan kapanan endeks, yatırımcılarına umut verdi. Bankacılık sektörü, gün boyu en çok kazandıran sektör olurken, spor sektörü ise en çok gerileyen sektör oldu.

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