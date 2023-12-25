Bu bankalar faizsiz kredi dağıtıyor! 10.000-20.000 TL'yi faizsiz almak için son şans!

Türkiye'nin önde gelen yedi bankası, yılbaşı öncesinde tüketicilere özel bir kampanya başlattı. Sıfır faizli kredi imkanı sunan bu kampanya ile vatandaşlar, finansal anlamda rahat bir nefes alacaklar. İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank ve Yapı Kredi gibi büyük oyuncuların yer aldığı bu kampanya, 10.000 TL ile 25.000 TL arasında değişen kredi miktarlarına erişim sağlıyor.

Hangi Banka Ne Kadar Kredi Sunuyor?

İş Bankası: 20.000 TL

Garanti BBVA: 25.000 TL

Akbank: 20.000 TL

QNB Finansbank: 10.000 TL

Denizbank: 10.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL





Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen bireylerin dikkat etmeleri gereken bir detay ise kampanya, bankalarla ilk defa işlem yapacak müşterilere yönelik olarak düzenlenmiş. Başvurular, tercih edilen bankanın mobil uygulamaları üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kredi başvurusu yapacak olan bireylerin, ilgili bankanın mevcut müşterisi olmamaları gerekiyor. Başvurular, bankaların belirlediği kredi başvuru platformları üzerinden gerçekleştirilecek ve video konferans yöntemi ile detaylı bir değerlendirme yapılacak.

Sıfır faizli kredi kampanyası, yılbaşına kadar devam edecek. Bu süre zarfında başvurularını gerçekleştiren ve onay alan müşteriler, belirlenen kredi miktarlarından faizsiz olarak faydalanabilecekler.

Bankaların bu kampanya ile tüketicilere sunduğu finansal destek, mevcut ekonomik koşullarda önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenlerin son başvuru tarihini kaçırmamaları önemli. Yılbaşı öncesinde sıfır faizli kredi imkanıyla finansal planlarını güçlendirmek isteyen herkes, bu fırsatı değerlendirerek yeni yıla umut dolu bir başlangıç yapabilir.