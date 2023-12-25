Bu bankalar faizsiz kredi dağıtıyor! 10.000-20.000 TL'yi faizsiz almak için son şans!

Bankalarda yılbaşı heyecanı! 7 bankada sıfır faizli kredi fırsatı başladı! Başvuru için son 7 gün, elinizi çabuk tutun!

Bu bankalar faizsiz kredi dağıtıyor! 10.000-20.000 TL'yi faizsiz almak için son şans!
Yayın Tarihi:

Türkiye'nin önde gelen yedi bankası, yılbaşı öncesinde tüketicilere özel bir kampanya başlattı. Sıfır faizli kredi imkanı sunan bu kampanya ile vatandaşlar, finansal anlamda rahat bir nefes alacaklar. İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank ve Yapı Kredi gibi büyük oyuncuların yer aldığı bu kampanya, 10.000 TL ile 25.000 TL arasında değişen kredi miktarlarına erişim sağlıyor.

Hangi Banka Ne Kadar Kredi Sunuyor?

İş Bankası: 20.000 TL

Garanti BBVA: 25.000 TL

Akbank: 20.000 TL

QNB Finansbank: 10.000 TL

Denizbank: 10.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL

yılsonuna özel bankalardan kredi kampanyası

Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen bireylerin dikkat etmeleri gereken bir detay ise kampanya, bankalarla ilk defa işlem yapacak müşterilere yönelik olarak düzenlenmiş. Başvurular, tercih edilen bankanın mobil uygulamaları üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kredi başvurusu yapacak olan bireylerin, ilgili bankanın mevcut müşterisi olmamaları gerekiyor. Başvurular, bankaların belirlediği kredi başvuru platformları üzerinden gerçekleştirilecek ve video konferans yöntemi ile detaylı bir değerlendirme yapılacak.

Sıfır faizli kredi kampanyası, yılbaşına kadar devam edecek. Bu süre zarfında başvurularını gerçekleştiren ve onay alan müşteriler, belirlenen kredi miktarlarından faizsiz olarak faydalanabilecekler.

Bankaların bu kampanya ile tüketicilere sunduğu finansal destek, mevcut ekonomik koşullarda önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenlerin son başvuru tarihini kaçırmamaları önemli. Yılbaşı öncesinde sıfır faizli kredi imkanıyla finansal planlarını güçlendirmek isteyen herkes, bu fırsatı değerlendirerek yeni yıla umut dolu bir başlangıç yapabilir.

Öne Çıkanlar
Bunlara yatırım yaparken iki kez düşünün! Paranız bir anda buhar olabilir! Bunlara yatırım yaparken iki kez düşünün! Paranız bir anda buhar olabilir!
Akbank'tan 200.000 TL düşük faizli kredi! Acele edin 6 gün sonra bitiyor Akbank'tan 200.000 TL düşük faizli kredi! Acele edin 6 gün sonra bitiyor
Dev bankadan ana para ertelemeli kredi! O birey tek şarta 90 gün sonra ödemeye başlayacak Dev bankadan ana para ertelemeli kredi! O birey tek şarta 90 gün sonra ödemeye başlayacak
Çok Okunanlar
240 ay vadeli konut kredisi desteği başladı! Soluğu bankada alacaksınız 240 ay vadeli konut kredisi desteği başladı! Soluğu bankada alacaksınız Akbank'tan 200.000 TL düşük faizli kredi! Acele edin 6 gün sonra bitiyor Akbank'tan 200.000 TL düşük faizli kredi! Acele edin 6 gün sonra bitiyor O coine parasını yatırdı, 40 doları 1,5 milyon dolar oldu! Kriptoda ateş hattı başladı! O coine parasını yatırdı, 40 doları 1,5 milyon dolar oldu! Kriptoda ateş hattı başladı! Çeyrek altını olan zenginliğini ilan edecek! O tarihte 5000 TL'ye uçacak Çeyrek altını olan zenginliğini ilan edecek! O tarihte 5000 TL'ye uçacak Kamu bankasından kadınlara destek: 300 Bin TL yarım yıl ödemesiz ve faizsiz kredi! Kamu bankasından kadınlara destek: 300 Bin TL yarım yıl ödemesiz ve faizsiz kredi! Garanti Bankası'nda hesabı olanlar yaşadı! Nakit ihtiyacınız mı var? Bu kampanya tam size göre! Garanti Bankası'nda hesabı olanlar yaşadı! Nakit ihtiyacınız mı var? Bu kampanya tam size göre!