Emekli 26 Ocak'ta IBAN'a baksın: Hesaplara aktarılacak! Haftalardır bu haber bekleniyordu

Asgari ücrete yüzde 49,11, memura yüzde 49,25'lik zam sonrasında emekli zammı ile alakalı gözler 3 Ocak TÜİK verilerinin açıklanması sonrasında hükümete çevrilmişti. 6 aylık enflasyon oranında zam alan emekli, ek zam olacak mı sorusunun yanıtını beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Ocak'ta emekliye müjdeyi vermiş emekli maaş zam oranını yüzde 42,6'ya çıkarttıklarını belirtmişti. Maaşlar 17'sinde ödemnmeye başladığı için meclise girmesi Resmi Gazete'de yasalaşma süreci yetişmemiş olması kafaları karıştırırken, fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusu da merakla beklenmekteydi. 4A 4B emeklisinin zamlı maaşları için Şubat ayına gözler çevrilmiş iken son dakika yapılan açıklamada 4C emeklisi ve harp ve vazife malullerini yakından ilgilendiriyor.





EMEKLİYE ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli olan ve malul, vazife ve dul veya yetim aylığı hakkında faydalanan bireylere 2024 yılı Ocak zam farklarının ne zaman ödeneceği konusunda son dakika açıklama yapıldı. 4C'li Emekli Sandığı emeklisi, malul ve dul veya yetim aylığından faydalanan vatandaşların 1 Ocak tarihinden itibaren aylıklarında oluşan Ocak ayı fark ödemelerinin 26 Ocak 2024 Cuma günü hesaplara aktarılmaya başlanacağı belirtildi

Son dakika yapılan açıklamada Ocak ayı için geçerli olmak üzere aylıklarını her ay alan hak sahibine bir aylık ödeme aktarılacağı bildirilirken 2. grupta yer alan Aralık Ocak Şubat döneminde maaş alanlara 2 aylık ödeme ve Ocak, Şubat, Mart döneminde maaş alanlara ise 3 aylık ödeme yapılacağı açıklanmış bulunuyor. 2 milyon 400 binden fazla kişiyi ilgilendiren bu fark ödemelerinin toplamının 19,3 milyar TL olacağı da açıklandı.

Maluliyet derecesine göre 30. 434 TL ve 16.439 TL arasında değişkenlik gösterecek olan fark ödemeleri hak sahibi bireyin banka hesaplarına ya da maaşlarını aldıkları PTT merkezlerine iletileceği bildirilirken, 26 Ocak 2024 Cuma günü hesaplara aktarılmaya başlayacağı belirtilmiş bulunuyor