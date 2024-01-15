Emekli maaş zammı öncesi dev müjde! Maaşlara yüzde 150 zam açıklaması

2024 yılı maaş zammı açıklamaları merakla takip ediliyor. Asgari ücret zammı sonrasında enflasyon rakamı belirlenmesi akabinde memur maaş zammı katsayısı ortaya çıktı. Emekli maaşının enflasyon oranındaki zammına ek olarak refah payının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açıklama için gözler hükümete çevrili bekliyor. Bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısında emekli maaş zammı konusunda açıklamanın yapılacağı tahmin ediliyor. Emekliye yapılacak olan zam açıklamasına istinaden, asgari ücret belirlenmesi sonrasında özel kurum ve kuruluşları zamları ve belediye zamları da açıklanmaya devam ediyor.

2024 BELEDİYE MAAŞ ZAMLARI

Belediye zamları belediye çalışanları tarafından merakla araştırılıyor. Öncülük etmesi ve ne kadar zamlı maaş alınacağı konusunda araştırmalar gün gün devam ederken, belediye başkanları tarafından da anlaşması yapılan zam açıklamaları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.





ÇORUM BELEDİYESİ İŞÇİ ZAMMI

Tüm ülkeye öncülük edecek maaş zammı açıklaması Çorum Belediyesi tarafından yapıldı. Sendika ile yapılan anlaşma kapsamında Çorum Belediyesi çalışanına yüzde 150 zam yapılmasına karar verildi. Çorum Belediyesi yetkilileri ve Hizmet-İş Sendikası arasında düzenlenen mutabakatta 47 kadrolu işçiyi yakından ilgilendiren ve mutlu eden gelişmelere imza atıldı. Atılan imza kapsamında kadrolu işçinin maaşı en düşük 41.500 TL'ye yükseldi.





Yapılan anlaşmanın 2024 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacağının altı çizilirken, ülke genelinde rekor bir zam oranı olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL YARDIMLARA DA MÜJDE

Yapılan zam kapsamında belediye başkanı tarafından yapılan açıklamada Yevmiye ücretleri, aile ve çocuk yardımı, yemek yardımına da zam yapıldığı belirtildi. Öte yandan varılan mutabakatta yılın ikinci altı ayında da enflasyon oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda 01 Temmuz’da memura yapılan zam oranında maaşlar tekrardan zamlanacak.