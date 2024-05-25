Emeklilere sosyal destek! 31 Mayıs'a kadar 5.000 TL hibe edilecek

Emekli maaşları ile alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli maaşlarına Temmuz'da yapılması planlanan zam ile alakalı oranlar konusunda şaibeler devam ediyor. En düşük emekli maaşı dahil tüm emeklilere yapılacak olan zam, enflasyon oranından oluşacak iken refah payının eklenip eklenmeyeceği konusu da merakla bekleniyor.

EMEKLİ BELEDİYE DESTEĞİ

MAaş zammı öncesinde emekliye özel olarak bir çok destek sağlanıyor. Hükümet tarafından oluşturulan ve 7 maddede belirtilen emekli paketindeki sosyal destekler ile alakalı çalışmaların başladığı açıklanırken, öte yandan belediyeler tarafından da bir çok destek sağlanıyor.





Seçim öncesinde belediye başkanlarının seçim vaadi kapsamında açıkladığı destekler ile alakalı çalışmalar da hız kazanmış bulunuyor. Başkanlık koltuğuna oturan aday, seçim öncesi vaatleri ile alakalı olarak çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz ay içinde başlayan ve dar gelirli emeklilere sağlanacak olan 5 bin lira pazar desteği ile alakalı olarak gelişmeler mevcut.

EMEKLİYE PAZAR DESTEĞİ

Üsküdar Belediyesi yeni başkanı Sİnem Dedebaş tarafından seçim manifestosu olarak açıklanan emekliye 5 bin lira pazar desteği ile alakalı olarak geçtiğimiz haftalarda başvuruların başladığı belirtilmişti. Dar gelirli kapsamdaki emeklileri ilgilendiren başvurular ile alakalı sabah saatlerinde yapılan açıklamada sürenin uzatıldığı belirtildi.

Dedebaş tarafından yapılan açıklamada ''Başvurular 31 Mayıs Cuma günü saat 17.00’ye kadar kabul edilecek'' denilmiş bulunuyor.